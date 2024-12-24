ЄС прискореними темпами витрачає газ з власних сховищ на тлі похолодання у Європі та ймовірного припинення транзиту російського блакитного палива через Україну.

Що відомо про стрімке вичерпування запасів європейського газу

Зазначається, що обсяги газу у країнах ЄС з кінця вересня скоритились на 19%.

Протягом попередніх років за аналогічний період зменшення обсягів газу у сховищах ЄС не перевищувало 10%, оскільки високі температури повітря забезпечували відносну наповненість сховищ протягом зимового опалювального сезону, а промисловість стримувала попит через вищі ціни.

Цієї зими Європі довелося значно більше покладатися на свої підземні сховища, ніж за останні два роки, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу й задовольнити зростання попиту, — зазначає керівник відділу ціноутворення на газ в Європі в агенції Argus Media Наташа Філдінг. Поширити

Газові сховища ЄС

Європа також зіткнулась із посиленням конкуренції на поставки скрапленого газу, оскільки високий попит також демонструють країни Азії, яких приваблюють нижчі ціни.

Між тим, поставки СПГ до країн ЄС уповільнились, що змушує використовувати запаси зі сховищ.

Востаннє запаси газу зі сховищ на континенті так швидко вичерпувалися до середини грудня у 2021 році, коли РФ почала скорочувати поставки трубопроводами напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Які запаси газу наразі має ЄС

Наразі запаси газу у ЄС знаходяться на рівні 75%, що дещо перевищує середній показник за останні 10 років.

Станом на середину грудня минулого року рівень запасів був близьким до 90%.

Європейські ціни на газ приблизно на 90% нижчі за 300 євро за МВт-год, які спостерігалися під час енергетичної кризи влітку 2022 року.

Проте скорочення запасів газу у сховищах протягом зимового періоду може значно ускладнити їхнє заповнення наступного року.

Держави ЄС повинні заповнити свої сховища на 90% до початку листопада відповідно до встановленого Єврокомісією обов'язкового показника.

Наразі більшу частину газу країни ЄС закуповують у вигляді СПГ.

Новообраний президент США Дональд Трамп попередив ЄС, що Союз повинен взяти на себе зобов'язання купувати “великі” обсяги американської нафти й газу або ж зіштовхнутися з тарифами.

У той же час Катар погрожує припинити поставки СПГ до ЄС, якщо європейські країни суворо дотримуватимуться нового законодавства щодо покарання компаній, які не відповідають встановленим критеріям викидів вуглецю, дотримання прав людини та трудових прав.

Попит на промисловий газ у дев'яти північно-західних європейських країнах цього року “оговтався від мінімумів 2023 року”, збільшившись на 6% у річному обчисленні за період з січня по листопад.

Деякі країни вичерпали свої запаси швидше, ніж інші.

У Нідерландах обсяги газу, що зберігаються з початку зими, скоротилися на 33%, а у Франції — на 28%.