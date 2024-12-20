"Газова криза" у Словаччині — Фіцо цинічно звинуватив Зеленського

Влада Словаччини готова до відкритого конфлікту з Україною через відмову здійснювати транзит російського природного газу. Також ця європейська країна готується до заходів у відповідь, якщо не зможе отримати енергоресурси від РФ.

Фіцо звинуватив Зеленського у “газовій кризі”

Про це на пресконференції після саміту Ради Європи, який відбувся 19 грудня у Брюсселі, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, котрий напередодні попередив, що транзиту російського газу більше не буде.

Якщо Зеленський не пропустить наш газ, це може призвести до серйозного конфлікту. Не виключено, що в цій ситуації нам доведеться думати про заходи у відповідь з боку Словаччини. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Він визнав, що має розбіжності із Зеленським щодо транзиту газу через Україну. За словами Фіцо, у розмові із Зеленським він запитав, чи зможе Україна транзитувати будь-який інший газ, окрім російського.

Він запитав, чи можемо ми уявити оплату за газ, який фінансує війну. Поширити

При цьому глава уряду Словаччини наголосив, що його країна не підтримає пакет санкцій, який поширюватиметься на атомну енергетику Росії. оскільки вона залежить від виробництва електроенергії з ядра.

Якщо будуть прийматися в майбутньому якісь санкції проти РФ і якщо вони стосуватимуться програми мирного атома, то блокуватиму такі санкції. Наші АЕС — станції російського походження, хочемо ми цього чи ні.

Також прем'єр Словаччини визнав, що його країна відмовляється передавати озброєння Україні, оскільки не вірить у військове рішення війни між Україною та Росією. Він нагадав, що Словаччина надає гуманітарну підтримку Україні, а в години дефіциту електроенергії постачає її українцям.

Водночас він попередив, що Словаччина буде проти збільшення видатків ЄС на допомогу Україні, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить допомогу від США. Поширити

Транзит російського газу через Україну буде припинено

Як заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, з 1 січня 2025 року Україна перекриє транзит російського газу.

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку — саме тоді фізично транзит й буде зупинено.

Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.

Попри це, як зазначив очільник уряду, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і Договору до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.