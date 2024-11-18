Фіцо звинувачує Байдена у зриві "мирних переговорів" по Україні — що сталося
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Фіцо звинувачує Байдена у зриві "мирних переговорів" по Україні — що сталося

Фіцо
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Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно вважає, що рішення США дозволити Україні бити по російській території далекобійними ракетами ATACMS нібито "з метою зірвати мирні переговори".

Головні тези:

  • Роберт Фіцо накинувся на Джо Байдена зі звинуваченнями у погіршенні ситуації в Україні та зриві мирних переговорів з Росією.
  • Фіцо вважає, що дозвіл США Україні на використання далекобійних ракет може призвести до третьої світової війни.
  • Прем’єр-міністр Словаччини закликає до зупинки підтримки Києва з боку Заходу для завершення війни в Україні.

Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Байдена

Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує рішення американського президента Джо Байдена (дозвіл Україні на використання ATACMS для ударів по цілях у РФ — ред.), той підтримує початок третьої світової війни.

Фіцо вважає, що Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою — повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

Словацький прем'єр доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

Це безпрецедентна ескалація напруженості, — заявив Фіцо.

Він також висловив здивування тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України "вкрай важливо, аби там був мир".

Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам.

Роберт Фіцо

Фіцо знайшов “шлях” закінчення війни Росії проти України

Аби війна в Україні закінчилася, Захід повинен зупинити підтримку Києва. Про це в інтерв’ю STVR заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи обіцянку Дональда Трампа зупинити війну за 24 години.

На думку Фіцо, обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин є передвиборчою риторикою, яку важко виконати. За словами словацького прем’єра, значне скорочення підтримки України з боку США "було б шляхом до вирішення" війни, тому що "війна не закінчиться, поки Захід масово підтримує Україну".

Також Фіцо відкидає ідею про те, що Європейський Союз повинен взяти на себе увесь тягар підтримки України, якщо США відмовляться допомагати далі.

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