Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно вважає, що рішення США дозволити Україні бити по російській території далекобійними ракетами ATACMS нібито "з метою зірвати мирні переговори".

Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Байдена

Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує рішення американського президента Джо Байдена (дозвіл Україні на використання ATACMS для ударів по цілях у РФ — ред.), той підтримує початок третьої світової війни.

Фіцо вважає, що Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою — повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

Словацький прем'єр доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

Це безпрецедентна ескалація напруженості, — заявив Фіцо. Поширити

Він також висловив здивування тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України "вкрай важливо, аби там був мир".

Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам.

Роберт Фіцо

Фіцо знайшов “шлях” закінчення війни Росії проти України

Аби війна в Україні закінчилася, Захід повинен зупинити підтримку Києва. Про це в інтерв’ю STVR заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи обіцянку Дональда Трампа зупинити війну за 24 години.

На думку Фіцо, обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин є передвиборчою риторикою, яку важко виконати. За словами словацького прем’єра, значне скорочення підтримки України з боку США "було б шляхом до вирішення" війни, тому що "війна не закінчиться, поки Захід масово підтримує Україну". Поширити

Також Фіцо відкидає ідею про те, що Європейський Союз повинен взяти на себе увесь тягар підтримки України, якщо США відмовляться допомагати далі.