Фицо обвиняет Байдена в срыве "мирных переговоров" по Украине — что произошло

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично считает, что решение США позволить Украине бить по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS якобы "в целях сорвать мирные переговоры".

Фицо набросился с обвинениями на Байдена

Фицо написал под обращением, что якобы те, кто поддерживает решение американского президента Джо Байдена (разрешение Украине использовать ATACMS для ударов по целям в РФ — ред.), тот поддерживает начало третьей мировой войны.

Фицо считает, что Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Словацкий премьер поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.

Это беспрецедентная эскалация напряженности, — заявил Фицо. Поделиться

Он также выразил удивление тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США, и заявил, что для Словакии как соседа Украины "крайне важно, чтобы там был мир".

Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, наносят вред национально-государственным интересам.

Роберт Фицо

Фицо нашел "путь" окончания войны России против Украины

Чтобы война в Украине закончилась, Запад должен остановить поддержку Киева. Об этом в интервью STVR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя обещание Дональда Трампа остановить войну через 24 часа.

По мнению Фицо, обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов является предвыборной риторикой, которую трудно выполнить. По словам словацкого премьера, значительное сокращение поддержки Украины со стороны США "было бы путем решения войны", потому что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину". Поделиться

Также Фицо отвергает идею о том, что Европейский Союз должен взять на себя все бремя поддержки Украины, если США откажутся помогать дальше.