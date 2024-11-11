Фицо дал циничный совет насчет окончания войны России против Украины

Словацкий премьер Роберт Фицо не верит, что Трамп остановит войну "за 24 часа" дипломатическими методами. И дает свой циничный рецепт окончания войны России против Украины.
Главные тезисы
- Роберт Фицо высказал циничный рецепт окончания войны России против Украины, считая, что Запад должен прекратить поддержку Киева.
- Премьер-министр Словакии не верит в возможность дипломатического окончания войны и отметил обещание Трампа как предвыборную риторику.
- Позиция Фицо вызвала споры в международном сообществе, особенно его призывы остановить поддержку Украины со стороны Запада.
- Фицо отверг идею о переложении всего бремени поддержки Украины на Европейский Союз в случае прекращения помощи со стороны США.
- Интервью главы Словакии российским пропагандистам вызвало скандал, что привело к обсуждениям в обществе и привлекло внимание международного сообщества.
Фицо нашел "путь" окончания войны России против Украины
Чтобы война в Украине закончилась, Запад должен остановить поддержку Киева. Об этом в интервью STVR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя обещание Дональда Трампа остановить войну через 24 часа.
По мнению Фицо, обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов является предвыборной риторикой, которую трудно выполнить. По словам словацкого премьера, значительное сокращение поддержки Украины со стороны США "было бы путем решения войны", потому что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину".
Также Фицо отвергает идею о том, что Европейский Союз должен взять на себя все бремя поддержки Украины, если США откажутся помогать дальше.
Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Отрывки из интервью Скабеева, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.
Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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