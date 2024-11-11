Фицо дал циничный совет насчет окончания войны России против Украины

Словацкий премьер Роберт Фицо не верит, что Трамп остановит войну "за 24 часа" дипломатическими методами. И дает свой циничный рецепт окончания войны России против Украины.

Фицо нашел "путь" окончания войны России против Украины

Чтобы война в Украине закончилась, Запад должен остановить поддержку Киева. Об этом в интервью STVR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя обещание Дональда Трампа остановить войну через 24 часа.

По мнению Фицо, обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов является предвыборной риторикой, которую трудно выполнить. По словам словацкого премьера, значительное сокращение поддержки Украины со стороны США "было бы путем решения войны", потому что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину".

Также Фицо отвергает идею о том, что Европейский Союз должен взять на себя все бремя поддержки Украины, если США откажутся помогать дальше.

Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отрывки из интервью Скабеева, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.

Их также публикуют словацкие СМИ, отмечая, что Фицо стал первым действующим главой государства или правительства страны, входящего в ЕС, выступившем на российском ТВ после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Поделиться

Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".