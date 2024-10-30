Фицо дал скандальное интервью Скабеевой — критиковал ЕС и благодарил Красную Армию
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо дал скандальное интервью Скабеевой — критиковал ЕС и благодарил Красную Армию

Фицо
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Фицо стал первым главой страны ЕС, выступившим на российском ТВ после начала вторжения в Украину, критикуя страны ЕС за поддержку Украины.
  • В интервью Фицо поддержал тезисы российских властей о недейственности западных санкций и отказе Украины от мирных договоренностей.
  • Он выразил благодарность Красной Армии и захотел приехать в Москву на 9 Мая.

Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам

Отрывки из интервью Скабеева, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.

Их также публикуют словацкие СМИ, отмечая, что Фицо стал первым действующим главой государства или правительства страны, входящего в ЕС, выступившем на российском ТВ после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Словацкий премьер в своем выступлении подверг критике страны ЕС, многие из которых являются союзниками Словакии в НАТО, заявив, что их поддержка Украины якобы только продолжает войну.

Он также выступил в защиту других тезисов, продвигаемых российскими властями — о том, что Украина под западным давлением отказалась от мирных договоренностей в Стамбуле; что западные санкции против России "не работают".

Среди прочего Фицо усомнился в версии, что за подрывом газопроводов "Северный поток" стояла частная инициатива некоторых граждан Украины, намекнув на вероятную причастность к этому спецслужбам.

Фицо отметил, что с радостью приехал бы в Москву на 80-ю годовщину Победы и выразил благодарность Красной армии.

При этом он не критиковал действия России, однако набросился на Запад за то, что якобы стремится поставить Россию на колени, а не достичь мира. "С первого дня я говорю: заставляем Россию, Украину и США начать переговоры", — сказал словацкий премьер.

Фицо выступал с подобными тезисами и раньше, его риторика по отношению к войне в Украине порой совпадает с риторикой его союзника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом Орбан, хоть и приезжавший в Москву и встречавшийся с Путиным, на российском ТВ не выступал.

Словацкая либеральная оппозиция уже раскритиковала премьера за интервью, заявив, что у Фицо есть время на то, чтобы "прислуживать Путину", но не имеет его на то, чтобы заняться проблемами Словакии.

Фицо пугает мир апокалиптическими прогнозами через Украину

Выступая после саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине, Фицо подчеркнул поддержку европейской интеграции Украины.

Однако, по его мнению, членство в НАТО, являющееся одним из пунктов Плана победы Зеленского, может спровоцировать Третью мировую войну.

По его словам, это противоречивый план, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции в отношении его.

Глава словацкого правительства заявил, что ему не нравятся предложения, которые, по его убеждению, провоцируют открытые дебаты, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способные поражать цели на российской территории.

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