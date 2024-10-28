Фицо раскрыл подробности второго покушения на свою жизнь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него пытались во второй раз совершить покушение. Это произошло во время его визита в город Дукли.
Главные тезисы
- Роберт Фицо заявил о втором покушении на свою жизнь во время визита в город Дукли.
- Ранее в мае этого года Фицо был серьезно ранен во время покушения в городе Гандлова.
- Состояние Фицо было тяжелым, но благодаря операции и восстановлению он был перевезен для дальнейшего лечения.
Фицо поделился подробностями второго покушения на свою жизнь
Фицо напомнил, что ездил туда 6 октября по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне. На торжествах присутствовало несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Словакии Петер Пеллегрини.
Он также считает, что во время покушения, которое произошло в мае этого года в городе Гандлова, ему "очень повезло".
Покушение на Фицо: что известно
16 мая правительство Словакии провело выездное заседание. После его завершения во время обращения к гражданам в Фицо несколько раз выстрелил неизвестный, серьезно ранив политика.
Злоумышленник, совершивший выстрелы, был задержан на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель.
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