Фицо раскрыл подробности второго покушения на свою жизнь
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо раскрыл подробности второго покушения на свою жизнь

Фицо
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Источник:  The Standard

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него пытались во второй раз совершить покушение. Это произошло во время его визита в город Дукли.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо заявил о втором покушении на свою жизнь во время визита в город Дукли.
  • Ранее в мае этого года Фицо был серьезно ранен во время покушения в городе Гандлова.
  • Состояние Фицо было тяжелым, но благодаря операции и восстановлению он был перевезен для дальнейшего лечения.

Фицо поделился подробностями второго покушения на свою жизнь

Фицо напомнил, что ездил туда 6 октября по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне. На торжествах присутствовало несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Словакии Петер Пеллегрини.

Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а ушел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него полностью заряжен пистолет.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Он также считает, что во время покушения, которое произошло в мае этого года в городе Гандлова, ему "очень повезло".

Покушение на Фицо: что известно

16 мая правительство Словакии провело выездное заседание. После его завершения во время обращения к гражданам в Фицо несколько раз выстрелил неизвестный, серьезно ранив политика.

Премьера сразу госпитализировали и прооперировали, но состояние его долго оставалось тяжелым, а прогнозы врачей были неутешительными. Однако уже 31 мая его перевезли из больницы в Банской-Быстрице в Братиславу для восстановления.

Злоумышленник, совершивший выстрелы, был задержан на месте происшествия. Оказалось, что это 71-летний писатель.

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