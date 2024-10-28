Фіцо розкрив подробиці другого замаху на своє життя

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього намагались вдруге скоїти замах. Це трапилось під час його візиту у місто Дуклі.
Головні тези:
- Другий замах на життя прем'єра-міністра Словаччини Фіцо стався під час його візиту у місто Дуклі.
- Під час перевірки металошукачем у зловмисника був виявлений повністю заряджений пістолет.
- Фіцо також нагадав про попередній замах на його життя, який стався у травні цього року та розкрив подробиці цієї події.
Фіцо поділився подробицями другого замаху на своє життя
Фіцо нагадав, що він їздив туди 6 жовтня з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні. На урочистостях були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Словаччини Петер Пеллегріні.
Він також вважає, що під час замаху, який стався у травні цього року у місті Гандлова, йому "дуже пощастило".
Замах на Фіцо: що відомо
16 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання. Після його завершення, під час звернення до громадян, у Фіцо кілька разів вистрілив невідомий, серйозно поранивши політика.
Прем'єра відразу госпіталізували та прооперували, але стан його тривалий час залишався важким, а прогнози лікарів були невтішними. Проте вже 31 травня його перевезли з лікарні в Банській-Бистриці до Братислави для відновлення.
Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-