Фіцо розкрив подробиці другого замаху на своє життя

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього намагались вдруге скоїти замах. Це трапилось під час його візиту у місто Дуклі.

Фіцо поділився подробицями другого замаху на своє життя

Фіцо нагадав, що він їздив туди 6 жовтня з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні. На урочистостях були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Він також вважає, що під час замаху, який стався у травні цього року у місті Гандлова, йому "дуже пощастило".

Замах на Фіцо: що відомо

16 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання. Після його завершення, під час звернення до громадян, у Фіцо кілька разів вистрілив невідомий, серйозно поранивши політика.

Прем'єра відразу госпіталізували та прооперували, але стан його тривалий час залишався важким, а прогнози лікарів були невтішними. Проте вже 31 травня його перевезли з лікарні в Банській-Бистриці до Братислави для відновлення.

Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник.