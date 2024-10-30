Фіцо дав скандальне інтерв'ю Скабєєвій — критикував ЄС та дякував Червоній Армії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав скандальне інтерв'ю ведучій російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", одіозній Ользі Скабеєвій. Це перша поява очільник європейської країни на телеканалі РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Фіцо осоромився через інтерв’ю російським пропагандистам

Уривки з інтерв’ю Скабеєва, яка включена до списку санкцій ЄС, США та низки інших країн, опублікувала в Телеграмі.

Їх також публікують словацькі ЗМІ, зазначаючи, що Фіцо став першим чинним главою держави або уряду країни, що входить до ЄС, який виступив на російському ТБ після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Згодом інтерв'ю вийшло в ефір у програмі Скабеєвої "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Словацький прем'єр у своєму виступі розкритикував країни ЄС, багато з яких є союзниками Словаччини в НАТО, заявивши, що їхня підтримка України нібито лише продовжує війну.

Він також виступив на захист інших тез, які просуває російська влада — про те, що Україна під західним тиском відмовилася від мирних домовленостей у Стамбулі; що західні санкції проти Росії "не працюють".

Серед іншого Фіцо висловив сумнів у версії, що за підривом газопроводів "Північний потік" стояла приватна ініціатива деяких громадян України, натякнувши на ймовірну причетність до цього спецслужб.

Фіцо зазначив, що з радістю приїхав би до Москви на 80-ту річницю Перемоги і висловив подяку Червоній армії. Поширити

При цьому він не критикував дії Росії, проте накинувся на Захід за те, що той нібито прагне поставити Росію на коліна, а не досягти миру. «З першого дня я говорю: змушуймо Росію, Україну та США розпочати переговори», — сказав словацький прем’єр.

Фіцо виступав із подібними тезами і раніше, його риторика стосовно війни в Україні часом збігається з риторикою його союзника, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. При цьому Орбан, який хоч і приїжджав до Москви та зустрічався з Путіним, на російському ТБ не виступав.

Словацька ліберальна опозиція вже розкритикувала прем'єра за інтерв'ю, заявивши, що Фіцо має час на те, щоб "прислуговувати Путіну", але не має його на те, щоб зайнятися проблемами Словаччини.

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Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо підкреслив свою підтримку європейської інтеграції України.

Однак, на його думку, членство в НАТО, яке є одним з пунктів Плану перемоги Зеленського, може спровокувати Третю світову війну.

За його словами, це суперечливий план, саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.