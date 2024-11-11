Фіцо надав цинічну пораду щодо закінчення війни Росії проти України
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Фіцо надав цинічну пораду щодо закінчення війни Росії проти України

Фіцо
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Джерело:  online.ua

Словацький прем'єр Роберт Фіцо не вірить, що Трамп зупинить війну "за 24 години" дипломатичними методами. І дає свій цинічний “рецепт” закінчення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо надав цинічну пораду щодо закінчення війни Росії проти України, висловивши думку, що Захід повинен припинити підтримку Києва.
  • Словацький прем'єр не вірить у швидке закінчення війни дипломатичними методами та визнає обіцянку Трампа як передвиборчу риторику.
  • Заклики прем'єра Словаччини зупинити підтримку України можуть викликати суперечки й обговорення серед міжнародного співтовариства.

Фіцо знайшов “шлях” закінчення війни Росії проти України

Аби війна в Україні закінчилася, Захід повинен зупинити підтримку Києва. Про це в інтерв’ю STVR заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи обіцянку Дональда Трампа зупинити війну за 24 години.

На думку Фіцо, обіцянка Трампа припинити війну протягом 24 годин є передвиборчою риторикою, яку важко виконати. За словами словацького прем’єра, значне скорочення підтримки України з боку США "було б шляхом до вирішення" війни, тому що "війна не закінчиться, поки Захід масово підтримує Україну".

Також Фіцо відкидає ідею про те, що Європейський Союз повинен взяти на себе увесь тягар підтримки України, якщо США відмовляться допомагати далі.

Фіцо осоромився через інтерв’ю російським пропагандистам

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав скандальне інтерв'ю ведучій російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", одіозній Ользі Скабєєвій. Це перша поява очільник європейської країни на телеканалі РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Уривки з інтерв’ю Скабєєва, яка включена до списку санкцій ЄС, США та низки інших країн, опублікувала в Телеграмі.

Їх також публікують словацькі ЗМІ, зазначаючи, що Фіцо став першим чинним главою держави або уряду країни, що входить до ЄС, який виступив на російському ТБ після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Згодом інтерв'ю вийшло в ефір у програмі Скабеєвої "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

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