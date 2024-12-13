Фіцо намагається продовжити транзит російського газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році. Щодо цього питання відбудеться низка переговорів.

Фіцо марить транзитом російського газу через Україну

Найближчими днями, зокрема під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня, — розповів прем'єр Словаччини, коментуючи питання поставок російського газу в його країну.

За його словами, мета таких переговорів — домогтися продовження поставок "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Водночас міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що в переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС.

Нагадаємо, Україна, попри початок повномасштабної війни з Росією, зберігала транзит російського газу до країн Європи. Дія відповідного контракту закінчується 31 грудня 2024 року. Поширити

Як підкреслював ще на початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Фіцо збирається до Москви на запрошення диктатора Путіна

Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Фіцо наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. Прем'єр заявив, що громадяни Словаччини "з повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".