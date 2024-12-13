Фіцо намагається продовжити транзит російського газу через Україну
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Фіцо намагається продовжити транзит російського газу через Україну

Фіцо
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Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році. Щодо цього питання відбудеться низка переговорів.

Головні тези:

  • Фіцо активно діє для продовження транзиту російського газу через Україну на 2025 рік.
  • Прем'єр-міністр Словаччини розпочав переговори з Україною та Європейською комісією щодо цього питання.
  • Україна не планує продовжувати транзит газу в 2025 році, відзначив прем'єр-міністр України.

Фіцо марить транзитом російського газу через Україну

Найближчими днями, зокрема під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня, — розповів прем'єр Словаччини, коментуючи питання поставок російського газу в його країну.

За його словами, мета таких переговорів — домогтися продовження поставок "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Водночас міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що в переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС.

Нагадаємо, Україна, попри початок повномасштабної війни з Росією, зберігала транзит російського газу до країн Європи. Дія відповідного контракту закінчується 31 грудня 2024 року.

Як підкреслював ще на початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Фіцо збирається до Москви на запрошення диктатора Путіна

Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Фіцо наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. Прем'єр заявив, що громадяни Словаччини "з повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

У 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю.

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