Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы Украина продлила транзит российского газа в 2025 году. В этом вопросе состоится ряд переговоров.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает за продление транзита российского газа через Украину на 2025 год.
- Словацкий политик начал переговоры с Украиной и Европейской комиссией по этому вопросу.
- Украина не планирует продолжать транзит газа в 2025 году, что подтвердил премьер-министр.
Фицо грезит транзитом российского газа через Украину
В ближайшие дни, в частности, во время рождественских каникул, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе, — рассказал премьер Словакии, комментируя вопрос поставок российского газа в его страну.
По его словам, цель таких переговоров — добиться продолжения поставок "с востока", чтобы не платить больше за транзит газа по другим направлениям.
В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что в переговорах примут участие Европейская комиссия, Украина и страны-члены ЕС.
Как подчеркивал еще в начале октября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина не будет продолжать транзит российского газа в 2025 году.
Фицо собирается в Москву по приглашению диктатора Путина
Фицо может стать первым представителем Словакии, который отправится в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Фицо отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. Премьер заявил, что граждане Словакии "уважительно вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".
В 2025 году правительство Словакии примет опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики очень заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина поучаствовать в этих важных торжествах, что я и сделаю.
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