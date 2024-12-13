Фицо пытается продлить транзит российского газа через Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо пытается продлить транзит российского газа через Украину

Фицо
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Источник:  Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы Украина продлила транзит российского газа в 2025 году. В этом вопросе состоится ряд переговоров.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает за продление транзита российского газа через Украину на 2025 год.
  • Словацкий политик начал переговоры с Украиной и Европейской комиссией по этому вопросу.
  • Украина не планирует продолжать транзит газа в 2025 году, что подтвердил премьер-министр.

Фицо грезит транзитом российского газа через Украину

В ближайшие дни, в частности, во время рождественских каникул, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе, — рассказал премьер Словакии, комментируя вопрос поставок российского газа в его страну.

По его словам, цель таких переговоров — добиться продолжения поставок "с востока", чтобы не платить больше за транзит газа по другим направлениям.

Я считаю, что даже в случае кратковременного прекращения поставок с востока, мы достаточно обеспечены запасами, чтобы найти общее решение для нескольких стран Европейского союза и сохранить транзит газа через словацкую территорию, а также транзит газа через украинскую территорию.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что в переговорах примут участие Европейская комиссия, Украина и страны-члены ЕС.

Напомним, Украина, несмотря на начало полномасштабной войны с Россией, сохраняла транзит российского газа в страны Европы. Действие соответствующего контракта истекает 31 декабря 2024 года.

Как подчеркивал еще в начале октября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина не будет продолжать транзит российского газа в 2025 году.

Фицо собирается в Москву по приглашению диктатора Путина

Фицо может стать первым представителем Словакии, который отправится в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Фицо отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. Премьер заявил, что граждане Словакии "уважительно вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

В 2025 году правительство Словакии примет опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики очень заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина поучаствовать в этих важных торжествах, что я и сделаю.

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