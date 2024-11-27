Фицо собрался в Москву по личному приглашению Путина — когда именно
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Фицо собрался в Москву по личному приглашению Путина — когда именно

Фицо и Путин
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Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "с удовольствием" принял приглашение российского диктатора Владимира Путина посетить Москву.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо собирается посетить Москву в 2025 году по приглашению Владимира Путина для участия в торжествах победы над фашизмом.
  • Фицо вызвал скандал в Словакии из-за интервью на российском телеканале, в котором поддержал российские власти и критиковал ЕС за поддержку Украины.
  • Словацкий правительственный руководитель намерен организовать мероприятия, посвященные победе над фашизмом.
  • Визит Фицо в Москву после широкомасштабного вторжения России в Украину будет первым среди европейских политиков.

Фицо собирается в Москву по приглашению диктатора Путина

Фицо может стать первым представителем Словакии, который отправится в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Фицо отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. Премьер заявил, что граждане Словакии "уважительно вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Он также заявил, что правительство Словакии поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

В 2025 году правительство Словакии примет опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики очень заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отрывки из интервью Скабеевой, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.

Их также публикуют словацкие СМИ, отмечая, что Фицо стал первым действующим главой государства или правительства страны, входящего в ЕС, выступившем на российском ТВ после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Словацкий премьер в своем выступлении подверг критике страны ЕС, многие из которых являются союзниками Словакии в НАТО, заявив, что их поддержка Украины якобы только продолжает войну.

Он также выступил в защиту других тезисов, продвигаемых российскими властями — о том, что Украина под западным давлением отказалась от мирных договоренностей в Стамбуле; что западные санкции против России "не работают".

Фицо отметил, что с радостью приехал бы в Москву на 80-ю годовщину Победы и выразил благодарность Красной армии.

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