Фицо собирается в Москву по приглашению диктатора Путина

Фицо может стать первым представителем Словакии, который отправится в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Фицо отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. Премьер заявил, что граждане Словакии "уважительно вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах". Поделиться

Он также заявил, что правительство Словакии поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

В 2025 году правительство Словакии примет опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики очень заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отрывки из интервью Скабеевой, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.

Их также публикуют словацкие СМИ, отмечая, что Фицо стал первым действующим главой государства или правительства страны, входящего в ЕС, выступившем на российском ТВ после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Словацкий премьер в своем выступлении подверг критике страны ЕС, многие из которых являются союзниками Словакии в НАТО, заявив, что их поддержка Украины якобы только продолжает войну.

Он также выступил в защиту других тезисов, продвигаемых российскими властями — о том, что Украина под западным давлением отказалась от мирных договоренностей в Стамбуле; что западные санкции против России "не работают".