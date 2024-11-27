Фицо собрался в Москву по личному приглашению Путина — когда именно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "с удовольствием" принял приглашение российского диктатора Владимира Путина посетить Москву.
Главные тезисы
- Роберт Фицо собирается посетить Москву в 2025 году по приглашению Владимира Путина для участия в торжествах победы над фашизмом.
- Фицо вызвал скандал в Словакии из-за интервью на российском телеканале, в котором поддержал российские власти и критиковал ЕС за поддержку Украины.
- Словацкий правительственный руководитель намерен организовать мероприятия, посвященные победе над фашизмом.
- Визит Фицо в Москву после широкомасштабного вторжения России в Украину будет первым среди европейских политиков.
Фицо собирается в Москву по приглашению диктатора Путина
Фицо может стать первым представителем Словакии, который отправится в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Он также заявил, что правительство Словакии поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.
Фицо оконфузился из-за интервью российским пропагандистам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал скандальное интервью ведущей российского пропагандистского телеканала "Россия-1", одиозной Ольге Скабеевой. Это первое появление главы европейской страны на телеканале РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Отрывки из интервью Скабеевой, включенной в список санкций ЕС, США и ряда других стран, опубликовала в Телеграмме.
Их также публикуют словацкие СМИ, отмечая, что Фицо стал первым действующим главой государства или правительства страны, входящего в ЕС, выступившем на российском ТВ после начала широкомасштабного вторжения в Украину.
Затем интервью вышло в эфир в программе Скабеевой "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Словацкий премьер в своем выступлении подверг критике страны ЕС, многие из которых являются союзниками Словакии в НАТО, заявив, что их поддержка Украины якобы только продолжает войну.
Он также выступил в защиту других тезисов, продвигаемых российскими властями — о том, что Украина под западным давлением отказалась от мирных договоренностей в Стамбуле; что западные санкции против России "не работают".
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