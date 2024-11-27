Фіцо зібрався до Москви на особисте запрошення Путіна — коли саме

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "із задоволенням" прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна відвідати Москву. Він поїде туди у травні 2025 року.

Фіцо збирається до Москви на запрошення диктатора Путіна

Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Фіцо наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. Прем'єр заявив, що громадяни Словаччини "з повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках". Поширити

Він також заявив, що уряд Словаччини підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній.

У 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Фіцо осоромився через інтерв’ю російським пропагандистам

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав скандальне інтерв'ю ведучій російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", одіозній Ользі Скабеєвій. Це перша поява очільник європейської країни на телеканалі РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Уривки з інтерв’ю Скабеєвій, яка включена до списку санкцій ЄС, США та низки інших країн, опублікувала в Телеграмі.

Їх також публікують словацькі ЗМІ, зазначаючи, що Фіцо став першим чинним главою держави або уряду країни, що входить до ЄС, який виступив на російському ТБ після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Згодом інтерв'ю вийшло в ефір у програмі Скабеєвої "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Словацький прем'єр у своєму виступі розкритикував країни ЄС, багато з яких є союзниками Словаччини в НАТО, заявивши, що їхня підтримка України нібито лише продовжує війну.

Він також виступив на захист інших тез, які просуває російська влада — про те, що Україна під західним тиском відмовилася від мирних домовленостей у Стамбулі; що західні санкції проти Росії "не працюють".