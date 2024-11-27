Фіцо зібрався до Москви на особисте запрошення Путіна — коли саме

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "із задоволенням" прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна відвідати Москву. Він поїде туди у травні 2025 року.
Головні тези:
- Роберт Фіцо планує відвідати Москву за запрошенням Володимира Путина у травні 2025 року.
- Прем'єр-міністр Словаччини зацікавлений у співучасті у важливих урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом.
- Фіцо планує підтримати спадщину боротьби з фашизмом та відзначити роль Червоної армії у Другій світовій війні під час святкувань у 2025 році.
- Уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, присвячених перемозі над фашизмом.
- Фіцо викликав скандал у своїй країні через інтерв'ю на російському телеканалі, де виступив на захист російської влади та звинуватив ЄС у підтримці війни в Україні.
Фіцо збирається до Москви на запрошення диктатора Путіна
Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Він також заявив, що уряд Словаччини підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній.
Фіцо осоромився через інтерв’ю російським пропагандистам
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав скандальне інтерв'ю ведучій російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", одіозній Ользі Скабеєвій. Це перша поява очільник європейської країни на телеканалі РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Уривки з інтерв’ю Скабеєвій, яка включена до списку санкцій ЄС, США та низки інших країн, опублікувала в Телеграмі.
Їх також публікують словацькі ЗМІ, зазначаючи, що Фіцо став першим чинним главою держави або уряду країни, що входить до ЄС, який виступив на російському ТБ після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
Згодом інтерв'ю вийшло в ефір у програмі Скабеєвої "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".
Словацький прем'єр у своєму виступі розкритикував країни ЄС, багато з яких є союзниками Словаччини в НАТО, заявивши, що їхня підтримка України нібито лише продовжує війну.
Він також виступив на захист інших тез, які просуває російська влада — про те, що Україна під західним тиском відмовилася від мирних домовленостей у Стамбулі; що західні санкції проти Росії "не працюють".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-