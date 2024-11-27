Фіцо зібрався до Москви на особисте запрошення Путіна — коли саме
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо зібрався до Москви на особисте запрошення Путіна — коли саме

Фіцо та Путін
Джерело:  Aktuality

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "із задоволенням" прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна відвідати Москву. Він поїде туди у травні 2025 року.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо планує відвідати Москву за запрошенням Володимира Путина у травні 2025 року.
  • Прем'єр-міністр Словаччини зацікавлений у співучасті у важливих урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом.
  • Фіцо планує підтримати спадщину боротьби з фашизмом та відзначити роль Червоної армії у Другій світовій війні під час святкувань у 2025 році.
  • Уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, присвячених перемозі над фашизмом.
  • Фіцо викликав скандал у своїй країні через інтерв'ю на російському телеканалі, де виступив на захист російської влади та звинуватив ЄС у підтримці війни в Україні.

Фіцо збирається до Москви на запрошення диктатора Путіна

Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Фіцо наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. Прем'єр заявив, що громадяни Словаччини "з повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

Він також заявив, що уряд Словаччини підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній.

У 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Фіцо осоромився через інтерв’ю російським пропагандистам

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав скандальне інтерв'ю ведучій російського пропагандистського телеканалу "Росія-1", одіозній Ользі Скабеєвій. Це перша поява очільник європейської країни на телеканалі РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Уривки з інтерв’ю Скабеєвій, яка включена до списку санкцій ЄС, США та низки інших країн, опублікувала в Телеграмі.

Їх також публікують словацькі ЗМІ, зазначаючи, що Фіцо став першим чинним главою держави або уряду країни, що входить до ЄС, який виступив на російському ТБ після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Згодом інтерв'ю вийшло в ефір у програмі Скабеєвої "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1".

Словацький прем'єр у своєму виступі розкритикував країни ЄС, багато з яких є союзниками Словаччини в НАТО, заявивши, що їхня підтримка України нібито лише продовжує війну.

Він також виступив на захист інших тез, які просуває російська влада — про те, що Україна під західним тиском відмовилася від мирних домовленостей у Стамбулі; що західні санкції проти Росії "не працюють".

Фіцо зазначив, що з радістю приїхав би до Москви на 80-ту річницю Перемоги і висловив подяку Червоній армії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо дав скандальне інтерв'ю Скабєєвій — критикував ЄС та дякував Червоній Армії
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо надав цинічну пораду щодо закінчення війни Росії проти України
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо звинувачує Байдена у зриві "мирних переговорів" по Україні — що сталося
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?