"Газовый кризис" в Словакии — Фицо цинично обвинил Зеленского
Категория
Мир
Дата публикации

"Газовый кризис" в Словакии — Фицо цинично обвинил Зеленского

Фицо
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Источник:  Reuters

Власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа совершать транзит российского природного газа. Также эта европейская страна готовится к ответным мерам, если не сможет получить энергоресурсы от РФ.

Главные тезисы

  • Власти Словакии и Украины столкнулись с "газовым кризисом" из-за отказа транзита российского газа.
  • Премьер-министр Роберт Фицо выразил циничное обвинение в адрес президента Украины Зеленского по поводу "газового кризиса".
  • Словакия не поддерживает передачу вооружения Украине и против увеличения помощи со стороны ЕС из-за непринятия решения по транзиту газа.
  • Украина планирует приостановить транзит российского газа с 2025 года, что может привести к серьезному конфликту с Словакией.
  • Согласно главе Кабмина Украины, транзит российского газа через Украину будет прекращён с 1 января 2025 года, и возобновление будет возможно только при условии транспортировки нероссийского газа.

Фицо обвинил Зеленского в "газовом кризисе"

Об этом на пресс-конференции после состоявшегося 19 декабря в Брюсселе саммита Совета Европы заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, предупредившего, что транзита российского газа больше не будет.

Если Зеленский не пропустит газ, это может привести к серьезному конфликту. Не исключено, что в этой ситуации нам придется думать об ответных мерах со стороны Словакии.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Он признал, что имеет разногласия с Зеленским по транзиту газа через Украину. По словам Фицо, в разговоре с Зеленским он спросил, сможет ли Украина транзитировать любой другой газ, кроме российского.

Он спросил, можем ли мы представить оплату за газ, финансирующий войну.

При этом глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна не поддержит пакет санкций, распространяющийся на атомную энергетику России. поскольку она зависит от производства электроэнергии из ядра.

Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и если они будут касаться программы мирного атома, то будут блокировать такие санкции.

Премьер Словакии признал, что его страна отказывается передавать вооружение Украине, поскольку не верит в военное решение войны между Украиной и Россией. Он напомнил, что Словакия оказывает гуманитарную поддержку Украине, а в часы дефицита электроэнергии снабжает ее украинцем.

В то же время, он предупредил, что Словакия будет против увеличения расходов ЕС на помощь Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит помощь от США.

Транзит российского газа через Украину будет прекращен

Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, с 1 января 2025 года Украина перекроет транзит российского газа.

Денис Шмыгаль обращает внимание на то, что соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра — именно тогда физически транзит и будет остановлен.

Возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать по нашей системе нероссийский газ.

Несмотря на это, как отметил глава правительства, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договору о Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

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