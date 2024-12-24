ЕС ускоренными темпами тратит газ из собственных хранилищ на фоне охлаждения в Европе и вероятного прекращения транзита российского голубого топлива через Украину.

Что известно о стремительном исчерпывании запасов европейского газа

Отмечается, что объемы газа в странах ЕС с конца сентября сократились на 19%.

За предыдущие годы за аналогичный период уменьшение объемов газа в хранилищах ЕС не превышало 10%, поскольку высокие температуры воздуха обеспечивали относительную наполненность хранилищ в течение зимнего отопительного сезона, а промышленность сдерживала спрос из-за более высоких цен.

Этой зимой Европе пришлось значительно больше полагаться на свои подземные хранилища, чем за последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить рост спроса, отмечает руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в агентстве Argus Media Наташа Филдинг. Поделиться

Газовые хранилища ЕС

Европа также столкнулась с усилением конкуренции на поставки сжиженного газа, поскольку высокий спрос также демонстрируют страны Азии, привлекающие более низкие цены.

Между тем поставки СПГ в страны ЕС замедлились, что заставляет использовать запасы из хранилищ.

В последний раз запасы газа из хранилищ на континенте так быстро иссякали к середине декабря в 2021 году, когда РФ начала сокращать поставки по трубопроводам накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Какие запасы газа сейчас имеет ЕС

Пока запасы газа в ЕС находятся на уровне 75%, что несколько превышает средний показатель за последние 10 лет.

По состоянию на середину декабря прошлого года уровень запасов был близок к 90%.

Европейские цены на газ примерно на 90% ниже 300 евро за МВт-час, которые наблюдались во время энергетического кризиса летом 2022 года.

Однако сокращение запасов газа в хранилищах в течение зимнего периода может значительно усложнить их заполнение в следующем году.

Государства ЕС должны заполнить свои хранилища на 90% к началу ноября в соответствии с установленным Еврокомиссией обязательным показателем.

В настоящее время большую часть газа страны ЕС закупают в виде СПГ.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что Союз должен взять на себя обязательство покупать "большие" объемы американской нефти и газа или столкнуться с тарифами.

В то же время Катар грозится прекратить поставки СПГ в ЕС, если европейские страны будут строго соблюдать новое законодательство о наказании компаний, не отвечающих установленным критериям выбросов углерода, соблюдения прав человека и трудовых прав.

Спрос на промышленный газ в девяти северо-западных европейских странах в этом году "оправился от минимумов 2023 года", увеличившись на 6% в годовом исчислении за период с января по ноябрь.

Некоторые страны исчерпали свои запасы быстрее других.

В Нидерландах объемы газа, хранящиеся с начала зимы, сократились на 33%, а во Франции — на 28%.