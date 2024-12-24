ЕС ускоренными темпами тратит газ из собственных хранилищ на фоне охлаждения в Европе и вероятного прекращения транзита российского голубого топлива через Украину.
Главные тезисы
- Запасы газа в хранилищах ЕС сокращаются из-за похолодания и прекращения транзита газа через Украину.
- Европа столкнулась с увеличенной конкуренцией на поставки сжиженного газа, что снижает обороты СПГ в странах ЕС.
- Государства ЕС должны заполнить свои хранилища на 90% к началу ноября согласно требованиям Еврокомиссии, что становится сложной задачей из-за увеличенного спроса.
- Рост спроса на промышленный газ в Европе привел к сокращению запасов быстрее, чем прежде, вызвав снижение объемов газа на 19% к концу сентября.
- Сокращение запасов газа в хранилищах может создать проблемы с заполнением в следующем году, учитывая установленные требования к заполнению хранилищ и сложности в поставках СПГ.
Что известно о стремительном исчерпывании запасов европейского газа
Отмечается, что объемы газа в странах ЕС с конца сентября сократились на 19%.
За предыдущие годы за аналогичный период уменьшение объемов газа в хранилищах ЕС не превышало 10%, поскольку высокие температуры воздуха обеспечивали относительную наполненность хранилищ в течение зимнего отопительного сезона, а промышленность сдерживала спрос из-за более высоких цен.
Европа также столкнулась с усилением конкуренции на поставки сжиженного газа, поскольку высокий спрос также демонстрируют страны Азии, привлекающие более низкие цены.
Между тем поставки СПГ в страны ЕС замедлились, что заставляет использовать запасы из хранилищ.
В последний раз запасы газа из хранилищ на континенте так быстро иссякали к середине декабря в 2021 году, когда РФ начала сокращать поставки по трубопроводам накануне полномасштабного вторжения в Украину.
Какие запасы газа сейчас имеет ЕС
Пока запасы газа в ЕС находятся на уровне 75%, что несколько превышает средний показатель за последние 10 лет.
По состоянию на середину декабря прошлого года уровень запасов был близок к 90%.
Европейские цены на газ примерно на 90% ниже 300 евро за МВт-час, которые наблюдались во время энергетического кризиса летом 2022 года.
Однако сокращение запасов газа в хранилищах в течение зимнего периода может значительно усложнить их заполнение в следующем году.
Государства ЕС должны заполнить свои хранилища на 90% к началу ноября в соответствии с установленным Еврокомиссией обязательным показателем.
В настоящее время большую часть газа страны ЕС закупают в виде СПГ.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что Союз должен взять на себя обязательство покупать "большие" объемы американской нефти и газа или столкнуться с тарифами.
В то же время Катар грозится прекратить поставки СПГ в ЕС, если европейские страны будут строго соблюдать новое законодательство о наказании компаний, не отвечающих установленным критериям выбросов углерода, соблюдения прав человека и трудовых прав.
Спрос на промышленный газ в девяти северо-западных европейских странах в этом году "оправился от минимумов 2023 года", увеличившись на 6% в годовом исчислении за период с января по ноябрь.
Некоторые страны исчерпали свои запасы быстрее других.
В Нидерландах объемы газа, хранящиеся с начала зимы, сократились на 33%, а во Франции — на 28%.
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