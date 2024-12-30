Стоимость транспортировки газа в Украине вырастет на 305%

С 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастет в четыре раза - с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.
Главные тезисы
- Это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий Украины.
- Решение напрямую связано с прекращением транзита российского газа с 1 января 2025 года, что станет мощным ударом по военной машине страны-агрессорки РФ.
Прокачка газа в Украине существенно подорожает
Такое решение на заседании 30 декабря приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики.
Что важно понимать, оно напрямую связано с прекращением транзита российского газа с 1 января 2025 года.
Гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа обращает внимание на то, что в этом году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации.
По словам Дмитрия Липпы, оператор ГТС сделал все возможное с целью снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируют количество персонала и расходы.
Детали решения НКРЭКУ
Согласно последним данным, стоимость прокачки природного газа вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.
Представители украинского бизнеса, участвовавшие в этом заседании, обратили внимание на то, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.
В частности, с заявлением выступил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.
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