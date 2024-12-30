Стоимость транспортировки газа в Украине вырастет на 305%
Категория
Экономика
Дата публикации

Стоимость транспортировки газа в Украине вырастет на 305%

газ
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Источник:  НКРЕКУ

С 1 января 2025 года тариф на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастет в четыре раза - с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Главные тезисы

  • Это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий Украины.
  • Решение напрямую связано с прекращением транзита российского газа с 1 января 2025 года, что станет мощным ударом по военной машине страны-агрессорки РФ.

Прокачка газа в Украине существенно подорожает

Такое решение на заседании 30 декабря приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики.

Что важно понимать, оно напрямую связано с прекращением транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа обращает внимание на то, что в этом году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации.

То есть 15% — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается в взвешенных решениях.

Дмитрий Липпа

Дмитрий Липпа

Гендиректор Оператора ГТС Украины

По словам Дмитрия Липпы, оператор ГТС сделал все возможное с целью снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируют количество персонала и расходы.

Детали решения НКРЭКУ

Согласно последним данным, стоимость прокачки природного газа вырастет с 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.

Представители украинского бизнеса, участвовавшие в этом заседании, обратили внимание на то, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.

В частности, с заявлением выступил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Для нашей отрасли это увеличение ежегодных расходов на 300 млн. грн. В текущих условиях, на фоне повышения тарифов на электроэнергию, мы просто не в состоянии выдерживать столь значительную дополнительную нагрузку, — сказал он.

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