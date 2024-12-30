Вартість транспортування газу в Україні зросте на 305%
Категорія
Економіка
Дата публікації

Вартість транспортування газу в Україні зросте на 305%

газ
Джерело:  НКРЕКУ

З 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо — зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Головні тези:

  • Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств України.
  • Рішення безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, що стане потужним ударом по воєнній машині країни-агресорки РФ.

Прокачування газу в Україні суттєво подорожчає

Таке рішення під час засідання 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики.

Що важливо розуміти, воно безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа звертає увагу на те, що цьогоріч 85% доходу — це транспортування газу походженням з Російської Федерації.

Тобто 15% — це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень

Дмитро Липпа

Дмитро Липпа

Гендиректор Оператора ГТС України

За словами Дмитра Липпи, Оператор ГТС зробив все можливе з метою зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Деталі рішення НКРЕКП

Згідно з останніми даними, вартість прокачування природного газу зросет зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

Представники українського бізнесу, які були учасниками цього засідання, звернули увагу на те, що це стане додатковим тягарем для промислових підприємств.

Зокрема з заявою виступив очільник Федерації металургів Сергій Біленький.

Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 млн грн. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження, — сказав він.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС рекордними темпами витрачає газ зі сховищ
Газові сховища ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна припиняє транзит російського газу. Чого очікувати від Путіна
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС через зупинку транзиту газу
Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС через зупинку транзиту газу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?