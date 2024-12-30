Вартість транспортування газу в Україні зросте на 305%

З 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо — зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Прокачування газу в Україні суттєво подорожчає

Таке рішення під час засідання 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики.

Що важливо розуміти, воно безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа звертає увагу на те, що цьогоріч 85% доходу — це транспортування газу походженням з Російської Федерації.

Тобто 15% — це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень Дмитро Липпа Гендиректор Оператора ГТС України

За словами Дмитра Липпи, Оператор ГТС зробив все можливе з метою зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Деталі рішення НКРЕКП

Згідно з останніми даними, вартість прокачування природного газу зросет зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

Представники українського бізнесу, які були учасниками цього засідання, звернули увагу на те, що це стане додатковим тягарем для промислових підприємств.

Зокрема з заявою виступив очільник Федерації металургів Сергій Біленький.