Вартість транспортування газу в Україні зросте на 305%

З 1 січня 2025 року тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте вчетверо — зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м.
Головні тези:
- Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств України.
- Рішення безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, що стане потужним ударом по воєнній машині країни-агресорки РФ.
Прокачування газу в Україні суттєво подорожчає
Таке рішення під час засідання 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики.
Що важливо розуміти, воно безпосередньо пов'язане з припиненням транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.
Гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа звертає увагу на те, що цьогоріч 85% доходу — це транспортування газу походженням з Російської Федерації.
За словами Дмитра Липпи, Оператор ГТС зробив все можливе з метою зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.
Деталі рішення НКРЕКП
Згідно з останніми даними, вартість прокачування природного газу зросет зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.
Представники українського бізнесу, які були учасниками цього засідання, звернули увагу на те, що це стане додатковим тягарем для промислових підприємств.
Зокрема з заявою виступив очільник Федерації металургів Сергій Біленький.
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