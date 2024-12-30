Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС через зупинку транзиту газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Фіцо написав листа лідерам ЄС зі скаргами на Зеленського

Як зазначається, у своєму зверненні Фіцо критикує "мовчазну згоду" ЄС із рішенням президента України Володимира Зеленського, називаючи його "неправильним та ірраціональним".

Він стверджує, що це рішення може "спричинити напруженість та заходи у відповідь" і матиме "негативний вплив на європейські зусилля у глобальній конкуренції".

Словацький прем’єр заявив, що не розуміє, чи відмова Європейської комісії і більшості країн-членів від обговорення економічних наслідків цього рішення пов’язана з браком професійного аналізу, чи такі дослідження просто не обговорювали відкрито.

Він також наголосив, що припинення транзиту газу завдасть більше шкоди ЄС, ніж Росії, посилаючись на дані словацької нафтогазової компанії SPP.

Фіцо закликав європейських лідерів приділити цій ситуації "належну увагу" та надати їй статус "невідкладного питання".

Енергетичний шантаж Фіцо: що відомо

27 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання електроенергії Україні. Цю заяву він зробив у відповідь на те, що Україна відмовляється продовжувати транзит російського газу, від якого залежить Словаччина.

У грудня Фіцо їздив до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте це не змінило ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на шантаж Фіцо. Він нагадав, що Україна сплачує Словаччині за імпорт електроенергії. Крім того, президент вказав, що дії словацького прем'єра можуть диктуватися наказами з Москви.