Шантаж з боку Фіцо. Хто може врятувати Україну

Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо почав погрожувати припинити постачання електроенергії в Україну. Згідно з даними журналістів, Польща готова компенсувати різницю власними поставками.

Польща готова прийти на допомогу Україні

Редакція видання дізналася, що для офіційної Варшави не проблема наростити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб поставити Україні стільки, скільки вона потребуватиме в разі зупинки постачань зі Словаччини.

Що важливо розуміти, обіцянки Польщі пролунали на тлі загострення конфлікту між Києвом і Братиславою щодо зупинки транзиту газу РФ через Україну.

Журналісти звертають увагу на те, що навіть під кінець третього року повномасштабної війни команда Роберта Фіцо не може відмовитися від дешевого російського газу.

На цьому тлі вона фактично підриває прагнення Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Європейська комісія, яка до війни допомагала укладати транзитні угоди між Києвом і Москвою, самоусунулася від нинішньої ситуації. Там наголошують, що рівень запасів газу в регіоні високий, тож у Словаччини є альтернативні джерела його отримання, окрім Росії. Поширити

Зеленський попередив про план Путіна та Фіцо

Як заявив 28 грудня український лідер Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін доручив лідеру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України.

На переконання глави держави, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики. Володимир Зеленський Президент України

Він також нагадав, що завдяки героїчній роботі українських енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та союзниками в України не допустили блекауту.