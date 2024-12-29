Шантаж со стороны Фицо. Кто может спасти Украину

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо начал угрожать прекратить поставки электроэнергии в Украину. По данным журналистов, Польша готова компенсировать разницу собственными поставками.

Польша готова прийти на помощь Украине

Редакция издания узнала, что для официальной Варшавы не проблема нарастить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставить Украине столько, сколько она потребует в случае остановки поставок из Словакии.

Что важно понимать, обещания Польши прозвучали на фоне обострения конфликта между Киевом и Братиславой по поводу остановки транзита газа РФ через Украину.

Журналисты обращают внимание на то, что даже к концу третьего года полномасштабной войны команда Роберта Фицо не может отказаться от дешевого российского газа.

На этом фоне она фактически подрывает стремление Европейского Союза снизить зависимость от российских энергоносителей.

Европейская комиссия, которая до войны помогала заключать транзитные соглашения между Киевом и Москвой, самоустранилась от сложившейся ситуации. Поделиться

Зеленский предупредил о планах Путина и Фицо

Как заявил 28 декабря украинский лидер Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин поручил лидеру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины.

По мнению главы государства, только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и «шахедами» значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также напомнил, что благодаря героической работе украинских энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Великобританией, Норвегией, Японией и союзниками в Украине не допустили блекаута.