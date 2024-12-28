Энергетический шантаж. Украина обратилась в Еврокомиссию насчет угроз Фицо

Украина пожаловалась в Еврокомиссию на заявления Фицо

МИД Украины напомнил Фицо, что снабжение Словакией критических объемов электроэнергии Украине не благотворительность, а Украина платит за него немалые деньги.

Ведомство отмечает, что Украина всегда была самодостаточна в производстве электроэнергии, но сейчас вынуждена порой импортировать ее. Причиной этого только российские преступления — оккупация ЗАЭС, постоянные и целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

Бессмысленными угрозами отключить Украину электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света. Поделиться

МИД добавляет, что на совместную работу Фицо и Путина указывает фактическое признание премьера Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости от России.

Украина в свою очередь просит Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.

Напомним, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна соблюдать общие европейские правила. Призываем Европейскую Комиссию по взаимодействию с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии — ред.) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений.

Энергетический шантаж Фицо: что известно

27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину.

В декабре Фицо ездил в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако это не изменило ситуацию. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на шантаж Фицо. Он напомнил, что Украина платит Словакии за импорт электроэнергии.