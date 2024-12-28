Энергетический шантаж. Украина обратилась в Еврокомиссию насчет угроз Фицо

Словакия является частью единого европейского энергорынка. Поэтому Украина призывает Европейскую комиссию отреагировать на шантаж словацкого премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии.
Главные тезисы
- Украина обратилась в Еврокомиссию из-за угроз прекращения поставок электроэнергии со стороны премьера Словакии.
- Снабжение электроэнергией для Украины не является благотворительностью, страна платит за поставки.
- Позиция Фицо о прекращении поставок электроэнергии фактически поддерживает российские интересы, приводя к увеличению зависимости от России.
- Украина призывает Европейскую Комиссию реагировать на угрозы и защищать ее интересы от произвола и вмешательства в энергетический рынок.
- Энергетический конфликт между Украиной и Словакией подчеркивает важность единства и соблюдения европейских правил на энергорынке.
Украина пожаловалась в Еврокомиссию на заявления Фицо
МИД Украины напомнил Фицо, что снабжение Словакией критических объемов электроэнергии Украине не благотворительность, а Украина платит за него немалые деньги.
Ведомство отмечает, что Украина всегда была самодостаточна в производстве электроэнергии, но сейчас вынуждена порой импортировать ее. Причиной этого только российские преступления — оккупация ЗАЭС, постоянные и целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.
МИД добавляет, что на совместную работу Фицо и Путина указывает фактическое признание премьера Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости от России.
Украина в свою очередь просит Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.
Напомним, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна соблюдать общие европейские правила. Призываем Европейскую Комиссию по взаимодействию с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии — ред.) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений.
Энергетический шантаж Фицо: что известно
27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на шантаж Фицо. Он напомнил, что Украина платит Словакии за импорт электроэнергии.
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