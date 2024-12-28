Второй фронт против Украины. Зеленский раскрыл план Путина и Фицо

Похоже, российский диктатор Владимир Путин поручил лидеру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины. Об этом предупредил глава государства Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и «шахедами» значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что благодаря героической работе украинских энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британии, Норвегии, Японии и союзников в Украине не допустили блекаута.

По словам Зеленского, в настоящее время Фицо втягивает еще и Словакию в попытку России причинить боль украинцам.

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Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии абсолютно аморальна. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии без как минимум 200 миллионов долларов ежегодно. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что для всех в Европе и, в частности, для Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%.

В настоящее время украинские власти сделали все возможное, чтобы сохранить необходимый объем поставки электричества.