Второй фронт против Украины. Зеленский раскрыл план Путина и Фицо

Похоже, российский диктатор Владимир Путин поручил лидеру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины. Об этом предупредил глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Путин и Фицо хотят навредить Украине за счет интересов словацкого народа.
- Давление на Украину увеличивается из-за угроз перекрыть чрезвычайные поставки электричества.
- Совместная работа украинских энергетиков и международная помощь позволяют избежать блекаута в Украине.
Путин и его союзники усиливают давление на Украину
По словам Зеленского, только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.
Глава государства также подчеркнул, что благодаря героической работе украинских энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британии, Норвегии, Японии и союзников в Украине не допустили блекаута.
По словам Зеленского, в настоящее время Фицо втягивает еще и Словакию в попытку России причинить боль украинцам.
Зеленский публично упрекнул словацкого премьера
Нельзя также игнорировать тот факт, что для всех в Европе и, в частности, для Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов.
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%.
В настоящее время украинские власти сделали все возможное, чтобы сохранить необходимый объем поставки электричества.
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