Другий фронт проти України. Зеленський розкрив план Путіна та Фіцо

Схоже, російський диктатор Володимир Путін доручив лідеру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України. Про це попередив глава держави Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Путін та Фіцо хочуть нашкодити Україні за рахунок інтересів словацького народу.
- Тиск на Україну збільшується через погрози перекрити надзвичайне постачання електрики.
- Спільна робота українських енергетиків та міжнародна допомога дають можливість уникнути блекауту в Україні.
Путін та його союзники посилюють тиск на Україну
За словами Зеленського, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.
Глава держави також наголосив, що завдяки героїчній роботі українських енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та союзниками в України не допустили блекауту.
За словами Зеленського, наразі Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям.
Зеленський публічно дорікнув словацькому прем'єру
Не можна також ігнорувати той факт, що для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %.
Наразі українська влада зробила все можливе, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.
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