Другий фронт проти України. Зеленський розкрив план Путіна та Фіцо

Схоже, російський диктатор Володимир Путін доручив лідеру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України. Про це попередив глава держави Володимира Зеленського.

Путін та його союзники посилюють тиск на Україну

За словами Зеленського, тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також наголосив, що завдяки героїчній роботі українських енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та союзниками в України не допустили блекауту.

За словами Зеленського, наразі Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям.

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Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %.

Наразі українська влада зробила все можливе, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.