Генпрокуратура Словаччини візьметься за Фіцо після переговорів з Путіним

Як вдалося дізнатися журналістам, генеральна прокуратура Словаччини перевірить на предмет відповідності законодавству візит прем'єра Роберта Фіцо в Росію на зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Фіцо може стикнутися з серйозними проблемами

Що важливо розуміти, скаргу з вимогою провести перевірку дій словацького лідера подало громадське об’єднання "Мир Україні" (Mier Ukrajine).

З заявою з цього приводу виступила спікерка генпрокуратури Словаччини Яна Тьокьолева.

За її словами, запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо (Smer-SD) у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий Генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону.

Наразі невідомо, коли саме очікувати результатів перевірки.

Представники асоціації звертають увагу на те, що Роберт Фіцо уже не вперше легітимізує російського диктатора Володимира Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт.

Що важливо розуміти, Словаччина також вважається Російською Федерацією ворожою країною, а це означає, що Фіцо регулярно проводить переговори з ворогом.

Володимир Путін і Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Що Фіцо таємно пропонував Путіну

Офіційна Братислава більше не приховує, що лідер країни Роберт Фіцо запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести новий український “саміт миру”.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар.

Дипломат вкотре повторив, що його країна "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною".

За словами Бланара, Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи.