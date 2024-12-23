У Словаччині спалахнули протести через зустріч Фіцо та Путіна

23 грудня у столиці Словаччини — Братиславі — місцеві мешканці вийшли на акцію протесту через поїздку прем'єра країни Роберта Фіцо до Москви, де він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Учасники акції протесту вказують на роль Фіцо у посиленні російського впливу та шкоду інтересам України.
- Протести отримали назву “Досить Росії”, до них долучилися чимало людей, зокрема політиків та українських біженців.
- Зеленський пояснив, як ставиться до зустрічі Фіцо та Путіна.
У Словаччині заступилися за Україну та розкритикували Фіцо
За словами журналістів, люди висловлюють своє невдоволення перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі.
Акція протесту отримала символічну назву "Досить Росії".
Варто зазначити, що її організувало громадське об'єднання "Мир Україні" у відповідь на зустріч Фіцо з Путіним у Кремлі.
Учасники протесту звертають увагу на те, що скандальне рішення Фіцо посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією.
Окрім того, люди не приховують, що вважають прем'єр-міністра Словаччини зрадником.
До протесту приєдналися колишні прем'єр-міністри Ігор Матович та Едуард Гегер, лідери опозиції, а також митці та українські біженці.
Також натовп вигукував "Досить Фіцо" та "Слава Україні!".
Зеленський прокоментував зустріч Фіцо з Путіним
На переконання українського лідера, відсутність публічних заяв за підсумками цієї зустрічі свідчить про страх сторін щодо реакції громадськості.
На цьому тлі глава держави озвучив припущення, що головною темою перемовин була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає наприкінці грудня.
Український лідер закликав світ не ігнорувати той факт, що Фіцо допомагає Путіну заробляти гроші для фінансування війни РФ проти України.
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