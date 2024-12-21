Пропонував мені 500 млн євро. Фіцо вигадав нову брехню про Зеленського
Категорія
Політика
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Пропонував мені 500 млн євро. Фіцо вигадав нову брехню про Зеленського

Фіцо
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Джерело:  Politico

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо цинічно бреше, що український лідер Володимир Зеленський начебто запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Головні тези:

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вигадав скандальну історію про запропонований хабар від Зеленського у розмірі 500 млн євро.
  • Фіцо звинувачує українського президента у початку газової кризи в Словаччині.
  • Заяви політика є безпідставними, жодних доказів він не надав.

Фіцо знову намагається нашкодити репутації Зеленського

За словами скандального політика, під час зустрічі з президентом України на саміті ЄС вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: "ніколи".

Фіцо також почав стверджувати, що пропозиції українського лідера, які нібито пролунали за зачиненими дверима, є "абсурдними".

Окрім того, він цинічно поскаржився, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

Фіцо знову звинувачує Зеленського у “газовій кризі” в Словаччині

Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Попри свої гучні звинувачення, скандальний політик досі не пояснив, що має на увазі.

До слова, нещодавно Фіцо провів перемовини із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну.

У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського, — заявив прем’єр-міністр Словаччини.

Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ.

Ба більше, за словами Роберта Фіцо, Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши: "Соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

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