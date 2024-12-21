Предлагал мне 500 млн. евро. Фицо придумал новую ложь о Зеленском
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Политика
Дата публикации

Предлагал мне 500 млн. евро. Фицо придумал новую ложь о Зеленском

Фицо
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Источник:  Politico

Премьер Словакии Роберт Фицо цинично лжет, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему взятку в размере 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Премьер Словакии Роберт Фицо придумал скандальную историю о предложенной взятке от Зеленского в размере 500 млн евро.
  • Фицо обвиняет украинского президента в начале газового кризиса в Словакии.
  • Заявления политика безосновательны, никаких доказательств он не предоставил.

Фицо снова пытается навредить репутации Зеленского

По словам скандального политика, во время встречи с президентом Украины на саммите ЕС они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда".

Фицо также начал утверждать, что предложения украинского лидера, якобы прозвучавшие за закрытыми дверями, "абсурдны".

Кроме того, он цинично пожаловался, что Украина позволила себе нанести ущерб экономике члена ЕС.

Фицо снова обвиняет Зеленского в "газовом кризисе" в Словакии

Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Несмотря на свои громкие обвинения, скандальный политик до сих пор не объяснил, что имеет в виду.

К слову, недавно Фицо провел переговоры с Зеленским по поводу транзита российского газа через Украину.

У нас есть разногласия по вопросу транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского, заявил премьер-министр Словакии.

Зеленский, по его словам, исключил возможность того, что Украина может транзитировать газ.

Более того, по словам Роберта Фицо, Зеленский раскритиковал Словакию, заявив: "Стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

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