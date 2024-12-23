В Словакии вспыхнули протесты из-за встречи Фицо и Путина
Категория
Мир
Дата публикации

В Словакии вспыхнули протесты из-за встречи Фицо и Путина

Путин и Фицо
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Источник:  Aktuality

23 декабря в столице Словакии – Братиславе – местные жители вышли на акцию протеста из-за поездки премьера страны Роберта Фицо в Москву, где он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Участники акции протеста указывают на роль Фицо в усилении российского влияния и ущербе интересам Украины.
  • Протесты получили название "Хватити России", к ним присоединились немало людей, в частности политиков и украинских беженцев.
  • Зеленский объяснил, как относится к встрече Фицо и Путина.

В Словакии вступились за Украину и раскритиковали Фицо

По словам журналистов, люди выражают свое недовольство перед зданием правительства Словакии в Братиславе.

Акция протеста получила символическое название "Хватит России".

Следует отметить, что ее организовало общественное объединение "Мир Украине" в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.

Участники протеста обращают внимание на то, что скандальное решение Фицо усиливает российское влияние и использует вопросы транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией.

Кроме того, люди не скрывают, что считают премьер-министра Словакии предателем.

К протесту присоединились бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Геггер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

Также толпа восклицала "Хватит Фицо" и "Слава Украине!".

Фото: Aktuality.sk

Зеленский прокомментировал встречу Фицо с Путиным

По убеждению украинского лидера, отсутствие публичных заявлений по итогам этой встречи свидетельствует о страхе сторон относительно реакции общественности.

На этом фоне глава государства озвучил предположение, что главной темой переговоров было соглашение о транспортировке российского газа через Украину в Европу, срок действия которого истекает в конце декабря.

Москва предлагает Фицо значительные скидки, однако их стоимость фактически ложится на Словакию. Эти скидки не бесплатны — выплаты России осуществляются из-за потери суверенитета или сомнительных схем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер призвал мир не игнорировать тот факт, что Фицо помогает Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.

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