В Словакии вспыхнули протесты из-за встречи Фицо и Путина

23 декабря в столице Словакии – Братиславе – местные жители вышли на акцию протеста из-за поездки премьера страны Роберта Фицо в Москву, где он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Участники акции протеста указывают на роль Фицо в усилении российского влияния и ущербе интересам Украины.
- Протесты получили название "Хватити России", к ним присоединились немало людей, в частности политиков и украинских беженцев.
- Зеленский объяснил, как относится к встрече Фицо и Путина.
В Словакии вступились за Украину и раскритиковали Фицо
По словам журналистов, люди выражают свое недовольство перед зданием правительства Словакии в Братиславе.
Акция протеста получила символическое название "Хватит России".
Следует отметить, что ее организовало общественное объединение "Мир Украине" в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.
Участники протеста обращают внимание на то, что скандальное решение Фицо усиливает российское влияние и использует вопросы транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией.
Кроме того, люди не скрывают, что считают премьер-министра Словакии предателем.
К протесту присоединились бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Геггер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.
Также толпа восклицала "Хватит Фицо" и "Слава Украине!".
Зеленский прокомментировал встречу Фицо с Путиным
По убеждению украинского лидера, отсутствие публичных заявлений по итогам этой встречи свидетельствует о страхе сторон относительно реакции общественности.
На этом фоне глава государства озвучил предположение, что главной темой переговоров было соглашение о транспортировке российского газа через Украину в Европу, срок действия которого истекает в конце декабря.
Украинский лидер призвал мир не игнорировать тот факт, что Фицо помогает Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.
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