Зеленский отреагировал на встречу Фицо с Путиным в Москве
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на встречу Фицо с Путиным в Москве

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на встречу Фицо с Путиным в Москве
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором Владимиром Путиным в Кремле. По словам Зеленского, отсутствие публичных заявлений по итогам этой встречи свидетельствует о страхе сторон по реакции общественности.

Главные тезисы

  • Отсутствие публичных заявлений по итогам встречи Фицо с Путиным свидетельствует о страхе сторон по поводу реакции общественности, отметил Зеленский.
  • Зеленский критикует Фицо при содействии России в вытеснении американского газа и европейских энергоресурсов, что приводит к ослаблению Европы.
  • Словакия продолжает покупать российский газ и получает значительные доходы от него, которые снабжаются нефтепроводом через Украину.
  • Фицо пытается навредить репутации Зеленского, выражая цинические замечания по поводу предложений украинского лидера.
  • Программа Фицо по сотрудничеству с Россией под угрозой для Европы и может привести к потерям для стран ЕС, подчеркнул Зеленский.

Ключевая цель Фицо вести дела с Россией

Владимир Зеленский предположил, что основной темой переговоров стало соглашение о транспортировке российского газа через Украину в Европу, срок действия которого истекает в конце декабря.

Москва предлагает Фицо значительные скидки, однако их стоимость фактически ложится в Словакию. Эти скидки не бесплатны — выплаты России осуществляются из-за потери суверенитета или сомнительных схем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины указал, что Фицо избегает сотрудничества с европейскими партнерами по достижению энергетической независимости. Напротив, он способствует России в вытеснении американского газа и европейских энергоресурсов, ослабляя Европу.

Он фактически помогает Путину зарабатывать деньги для финансирования войны, подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, Словакия продолжает покупать российский газ, тратя на это около 500 млн долл. Кроме того, доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через Украину, обеспечивая еще 500 млн долл.

Президент также напомнил, что Фицо отказался от компенсаций, которые могли бы помочь Словакии снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Для него это не вопрос безопасности, а вопрос ведения дел с Россией, — резюмировал Владимир Зеленский.

Фицо снова пытается навредить репутации Зеленского

По словам скандального политика, во время встречи с президентом Украины на саммите ЕС они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда".

Фицо также начал утверждать, что предложения украинского лидера, якобы прозвучавшие за закрытыми дверями, "абсурдны".

Кроме того, он цинично пожаловался, что Украина позволила себе нанести ущерб экономике члена ЕС.

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