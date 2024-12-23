Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором Владимиром Путиным в Кремле. По словам Зеленского, отсутствие публичных заявлений по итогам этой встречи свидетельствует о страхе сторон по реакции общественности.

Ключевая цель Фицо вести дела с Россией

Владимир Зеленский предположил, что основной темой переговоров стало соглашение о транспортировке российского газа через Украину в Европу, срок действия которого истекает в конце декабря.

Москва предлагает Фицо значительные скидки, однако их стоимость фактически ложится в Словакию. Эти скидки не бесплатны — выплаты России осуществляются из-за потери суверенитета или сомнительных схем. Владимир Зеленский Президент Украины

Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.



Москва надає значні знижки для Фіцо, але… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Президент Украины указал, что Фицо избегает сотрудничества с европейскими партнерами по достижению энергетической независимости. Напротив, он способствует России в вытеснении американского газа и европейских энергоресурсов, ослабляя Европу.

Он фактически помогает Путину зарабатывать деньги для финансирования войны, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, Словакия продолжает покупать российский газ, тратя на это около 500 млн долл. Кроме того, доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через Украину, обеспечивая еще 500 млн долл.

Президент также напомнил, что Фицо отказался от компенсаций, которые могли бы помочь Словакии снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Для него это не вопрос безопасности, а вопрос ведения дел с Россией, — резюмировал Владимир Зеленский. Поделиться

Фицо снова пытается навредить репутации Зеленского

По словам скандального политика, во время встречи с президентом Украины на саммите ЕС они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

Фицо сказал, что после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 миллионов евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал: "никогда". Поделиться

Фицо также начал утверждать, что предложения украинского лидера, якобы прозвучавшие за закрытыми дверями, "абсурдны".

Кроме того, он цинично пожаловался, что Украина позволила себе нанести ущерб экономике члена ЕС.