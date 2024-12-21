Ситуация усложняется. Вучич раскрыл планы Путина и Фицо

Как утверждает президент Сербии Александр Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо собирается на экстренные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Президент Сербии заявил о срочных переговорах между премьером Словакии и Путиным.
- Они будут проведены на фоне решения Украины приостановить транзит российского газа по своей территории.
Путин и Фицо запланировали срочные переговоры
По словам Вучича, эта встреча состоится на фоне отказа Украины продолжать транзит российского газа по своей территории, пишет РТС.
Сербский лидер также признался, что он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".
Следует отметить, что Роберт Фицо набросился с циничными обвинениями на украинского лидера Владимира Зеленского за отказ продолжать транзит российского газа.
Украина перекроет транзит российского газа
Как утверждает глава правительства Денис Шмигаль, это произойдет уже 1 января 2025 в 07:00 утра.
На фоне последних событий важно понимать, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.
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