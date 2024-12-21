Ситуация усложняется. Вучич раскрыл планы Путина и Фицо
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Политика
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Ситуация усложняется. Вучич раскрыл планы Путина и Фицо

Вучич
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Источник:  online.ua

Как утверждает президент Сербии Александр Вучич, словацкий премьер Роберт Фицо собирается на экстренные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Президент Сербии заявил о срочных переговорах между премьером Словакии и Путиным.
  • Они будут проведены на фоне решения Украины приостановить транзит российского газа по своей территории.

Путин и Фицо запланировали срочные переговоры

По словам Вучича, эта встреча состоится на фоне отказа Украины продолжать транзит российского газа по своей территории, пишет РТС.

Сербский лидер также признался, что он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".

В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза. И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров. Это только показывает, насколько ситуация усложняется.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Следует отметить, что Роберт Фицо набросился с циничными обвинениями на украинского лидера Владимира Зеленского за отказ продолжать транзит российского газа.

Мы уважаем помощь ЕС Украине, мы являемся ее частью, и поэтому я спрашиваю: когда кто-то помогает и является частью ЕС, и организует совместные правительственные переговоры, имеет ли Украина право угрожать экономическим интересам страны-члена союза? — начал публично жаловаться Фицо.

Украина перекроет транзит российского газа

Как утверждает глава правительства Денис Шмигаль, это произойдет уже 1 января 2025 в 07:00 утра.

Возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать по нашей системе нероссийский газ.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава Кабмина Украины

На фоне последних событий важно понимать, что согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы, добавил глава правительства.

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