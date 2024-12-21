Ситуація ускладнюється. Вучич розкрив плани Путіна та Фіцо

Як стверджує президент Сербії Александр Вучич, словацький прем'єр Роберт Фіцо збирається на екстрені переговори до російського диктатора Володимира Путіна.

Путін та Фіцо запланували термінові переговори

За словами Вучича, ця зустріч відбудеться на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією, пише РТС.

Сербський лідер також зізнався, що він дізнався про візит "неофіційно", але це "цілком достовірно".

У понеділок Фіцо вирушить до Путіна, як лідер країни Євросоюзу. І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів. Це тільки показує, наскільки ситуація ускладнюється. Александр Вучич Президент Сербії

Варто зазначити, що Роберт Фіцо накинувся з цинічними звинуваченнями на українського лідера Володимира Зеленського за відмову продовжувати транзит російського газу.

Ми поважаємо допомогу ЄС Україні, ми є її частиною, і тому я запитую: коли хтось допомагає і є частиною ЄС, і організовує спільні урядові переговори, чи має Україна право загрожувати економічним інтересам країни-члена союзу? — почав публічно скаржитися Фіцо. Поширити

Україна перекриє транзит російського газу

Як стверджує глава уряду Денис Шмигаль, це станеться уже 1 січня 2025 року о 07:00 ранку.

Відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ. Денис Шмигаль Глава Кабміну України

На тлі останніх подій важливо розуміти, що відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.