Ситуація ускладнюється. Вучич розкрив плани Путіна та Фіцо

Як стверджує президент Сербії Александр Вучич, словацький прем'єр Роберт Фіцо збирається на екстрені переговори до російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Президент Сербії заявив про термінові переговори між прем'єром Словаччини та Путіним.
- Вони будуть проведені на тлі рішення України припинити транзит російського газу своєю територією.
Путін та Фіцо запланували термінові переговори
За словами Вучича, ця зустріч відбудеться на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією, пише РТС.
Сербський лідер також зізнався, що він дізнався про візит "неофіційно", але це "цілком достовірно".
Варто зазначити, що Роберт Фіцо накинувся з цинічними звинуваченнями на українського лідера Володимира Зеленського за відмову продовжувати транзит російського газу.
Україна перекриє транзит російського газу
Як стверджує глава уряду Денис Шмигаль, це станеться уже 1 січня 2025 року о 07:00 ранку.
На тлі останніх подій важливо розуміти, що відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.
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