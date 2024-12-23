Зеленський відреагував на зустріч Фіцо з Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. За словами Зеленського, відсутність публічних заяв за підсумками цієї зустрічі свідчить про страх сторін щодо реакції громадськості.

Ключова мета Фіцо вести справи з Росією

Володимир Зеленський припустив, що основною темою переговорів стала угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає наприкінці грудня.

Москва пропонує Фіцо значні знижки, проте їх вартість фактично лягає на Словаччину. Ці знижки не є безкоштовними — виплати Росії здійснюються через втрату суверенітету або сумнівні схеми. Володимир Зеленський Президент України

Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.



Москва надає значні знижки для Фіцо, але… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024

Президент України вказав, що Фіцо уникає співпраці з європейськими партнерами для досягнення енергетичної незалежності. Навпаки, він сприяє Росії у витісненні американського газу та європейських енергоресурсів, послаблюючи Європу.

Він фактично допомагає Путіну заробляти гроші для фінансування війни, — підкреслив Володимир Зеленський. Поширити

За словами Володимира Зеленського, Словаччина продовжує купувати російський газ, витрачаючи на це близько 500 млн дол на рік. Крім того, прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через Україну, забезпечуючи ще 500 млн дол.

Президент також нагадав, що Фіцо відмовився від компенсацій, які могли б допомогти Словаччині зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Для нього це не питання безпеки, а питання ведення справ із Росією, — резюмував Володимир Зеленський. Поширити

Фіцо знову намагається нашкодити репутації Зеленського

За словами скандального політика, під час зустрічі з президентом України на саміті ЄС вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: "ніколи". Поширити

Фіцо також почав стверджувати, що пропозиції українського лідера, які нібито пролунали за зачиненими дверима, є "абсурдними".

Окрім того, він цинічно поскаржився, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.