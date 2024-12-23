Зеленський відреагував на зустріч Фіцо з Путіним у Москві
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на зустріч Фіцо з Путіним у Москві

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на зустріч Фіцо з Путіним у Москві
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. За словами Зеленського, відсутність публічних заяв за підсумками цієї зустрічі свідчить про страх сторін щодо реакції громадськості.

Головні тези:

  • Відсутність публічних заяв за підсумками зустрічі Фіцо з Путіним свідчить про страх сторін щодо реакції громадськості, зауважив Зеленський.
  • Зеленський критикує Фіцо за сприяння Росії у витісненні американського газу та європейських енергоресурсів, що призводить до послаблення Європи.
  • Словаччина продовжує купувати російський газ та отримує значні прибутки від нього, які забезпечуються нафтопроводом через Україну.
  • Фіцо намагається нашкодити репутації Зеленського, висловлюючи цинічні зауваження щодо пропозицій українського лідера.
  • Програма Фіцо стосовно співпраці з Росією під загрозою для Європи та може призвести до втрат для країн ЄС, підкреслив Зеленський.

Ключова мета Фіцо вести справи з Росією

Володимир Зеленський припустив, що основною темою переговорів стала угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає наприкінці грудня.

Москва пропонує Фіцо значні знижки, проте їх вартість фактично лягає на Словаччину. Ці знижки не є безкоштовними — виплати Росії здійснюються через втрату суверенітету або сумнівні схеми.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України вказав, що Фіцо уникає співпраці з європейськими партнерами для досягнення енергетичної незалежності. Навпаки, він сприяє Росії у витісненні американського газу та європейських енергоресурсів, послаблюючи Європу.

Він фактично допомагає Путіну заробляти гроші для фінансування війни, — підкреслив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, Словаччина продовжує купувати російський газ, витрачаючи на це близько 500 млн дол на рік. Крім того, прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через Україну, забезпечуючи ще 500 млн дол.

Президент також нагадав, що Фіцо відмовився від компенсацій, які могли б допомогти Словаччині зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Для нього це не питання безпеки, а питання ведення справ із Росією, — резюмував Володимир Зеленський.

Фіцо знову намагається нашкодити репутації Зеленського

За словами скандального політика, під час зустрічі з президентом України на саміті ЄС вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: "ніколи".

Фіцо також почав стверджувати, що пропозиції українського лідера, які нібито пролунали за зачиненими дверима, є "абсурдними".

Окрім того, він цинічно поскаржився, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

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