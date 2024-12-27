Как удалось узнать журналистам, генеральная прокуратура Словакии проверит на предмет соответствия законодательству визит премьера Роберта Фицо в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Фицо может столкнуться с серьезными проблемами

Что важно понимать, жалобу с требованием провести проверку действий словацкого лидера подало общественное объединение Мир Украины (Mier Ukrajine).

С заявлением по этому поводу выступила спикер генпрокуратуры Словакии Яна Текелева.

По ее словам, запрос о пересмотре долгосрочных действий премьер-министра Роберта Фицо (Smer-SD) в связи с его отношением к России, поданный общественным объединением "Мир Украине", будет рассмотрен Генеральной прокуратурой Словакии в соответствии с законом.

Пока неизвестно, когда именно ожидать результатов проверки.

Представители ассоциации обращают внимание на то, что Роберт Фицо уже не в первый раз легитимизирует российского диктатора Владимира Путина, на которого выдан международный ордер на арест.

Что важно понимать, Словакия также считается Российской Федерацией враждебной страной, что означает, что Фицо регулярно проводит переговоры с врагом.

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Что Фицо тайно предлагал Путину

Официальная Братислава больше не скрывает, что лидер страны Роберт Фицо предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести новый украинский “саммит мира”.

Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Дипломат еще раз повторил, что его страна "готова активно содействовать мирному процессу между Россией и Украиной".

По словам Бланара, Словакия последовательно выступает за мирные решения и поддерживает любые мирные инициативы.