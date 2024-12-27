Завершение войны. Что Фицо тайно предлагал Путину

Власти Словакии признались, что лидер страны Роберт Фицо предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести новый украинский “саммит мира”.
Главные тезисы
- Словакия утверждает, что готова активно поддерживать налаживание мирного процесса между Россией и Украиной.
- Братислава рассматривает заявление Путина о проведении части мирных переговоров в Словакии как положительный сигнал для завершения войны.
- Украинский лидер Владимир Зеленский пока не сообщил о своем отношении к такой идее.
Что задумала Словакия
С заявлением на этот счет выступил шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар, пишет STVR.
По его словам, официальная Братислава "готова активно содействовать мирному процессу между Россией и Украиной".
Дипломат также утверждает, что Словакия последовательно выступает за мирные решения и поддерживает любые мирные инициативы.
Глава дипломатического ведомства также заверил, что подготовка ко второму саммиту будет проходить на разных уровнях.
Как Путин отреагировал на предложения Словакии
Что важно понимать, официальная Братислава много раз подчеркивала, что предлагает свою площадку для таких переговоров.
Юрай Бланар добавил, что в этом контексте его страна рассматривает заявления диктатора Путина, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как "положительный сигнал для скорейшего окончания этой войны, кровопролития и разрушений".
Как отмечает дипломат, словацкое правительство также сообщило о такой возможности своим украинским партнерам во время совместной межправительственной встречи в Ужгороде в начале октября.
Как к такой идее относится украинский лидер Владимир Зеленский пока не сообщалось.
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