Завершение войны. Что Фицо тайно предлагал Путину

Что задумала Словакия

С заявлением на этот счет выступил шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар, пишет STVR.

По его словам, официальная Братислава "готова активно содействовать мирному процессу между Россией и Украиной".

Дипломат также утверждает, что Словакия последовательно выступает за мирные решения и поддерживает любые мирные инициативы.

Поэтому в этом году я также присутствовал на мирном саммите в Швейцарии. Все участники согласились с тем, за что выступает наше правительство, что дальнейшие мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон, а значит, и России. Юрай Бланар Глава МИД Словакии

Глава дипломатического ведомства также заверил, что подготовка ко второму саммиту будет проходить на разных уровнях.

Как Путин отреагировал на предложения Словакии

Что важно понимать, официальная Братислава много раз подчеркивала, что предлагает свою площадку для таких переговоров.

Юрай Бланар добавил, что в этом контексте его страна рассматривает заявления диктатора Путина, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как "положительный сигнал для скорейшего окончания этой войны, кровопролития и разрушений".

Как отмечает дипломат, словацкое правительство также сообщило о такой возможности своим украинским партнерам во время совместной межправительственной встречи в Ужгороде в начале октября.