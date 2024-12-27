Завершення війни. Що Фіцо таємно пропонував Путіну

Що замислила Словаччина

З заявою з цього приводу виступив шеф словацької дипломатії Юрай Бланар, пише STVR.

За його словами, офіційна Братислава "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною".

Дипломат також почав стверджувати, що Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи.

Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії. Юрай Бланар Глава МЗС Словаччини

Очільник дипломатичного відомства також запевнив, що підготовка до другого саміту відбуватиметься на різних рівнях.

Як Путін відреагував на пропозиції Словаччини

Що важливо розуміти, офіційна Братислава багато разів наголошувала, що пропонує свій майданчик для таких переговорів.

Юрай Бланар додав, що у цьому контексті його країна розглядає заяви диктатора Путіна, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як “позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань”.

Як зазначає дипломат, словацький уряд також повідомив про таку можливість своїм українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.