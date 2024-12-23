Ми готові. ЄС підтримав рішення України проти РФ

Європейський союз уже готовий до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Таким чином офіційний Брюссель підтримав рішення Києва, яке має на меті ослабити країну-агресорку Росію та її здатність вести війну проти України.

В ЄС відреагували на рішення України

З офіційною заявою з цього приводу виступив спікер Європейської комісії Петер Стано.

Припинення потоку (газу) через Україну з 1 січня є очікуваною подією, і ми до нього готові, — наголосив він. Поширити

За словами Стано, Єврокомісія в координації з країнами-членами понад рік активно працювала для підготовки до того сценарію, коли не буде російського газу, що надходитиме через Україну.

Окрім того, як відомо, Брюссель шукав альтернативні шляхи постачання газу для країн-членів, які можуть бути уражені таким припиненням транзиту.

Петер Стано звернув увагу на те, що європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи.

З 2022 року вона була значно посилена новими спроможностями з імпорту LNG (скрапленого газу — ред.). Петер Стано Речник Єврокомісії

Європа уже попіклувалася про свою безпеку

Як стверджує Петер Стано, безпека у постачанні газу до Європейського союзу була суттєво підвищена протягом кількох минулих років.

Що важливо розуміти, це вдалося зробити завдяки заходам із ефективного використання енергії та розвитку її поновлювальних джерел.

Негативний вплив від завершення транзиту (газу) через Україну для безпеки постачання ЄС є обмеженим, — додав представник Єврокомісії. Поширити

Окрім того, вказано, що поки Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до російського диктатора Володимира Путіна для обговорення рішення України.