"Орєшніка" не існує. Що з'ясувалося після дослідження уламків ракети

Стали відомі перші результати дослідження уламків російської балістичної ракети середньої діяльності “Орєшнік”. Як виявилося, вона не є новою, з нового у цій ракеті — лише її назва.

“Орєшнік” виявився вигадкою Путіна

Балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор називає "Орєшніком", існує вже принаймні 6-7 років.

Це підтверджує знімок, на якому видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" — 12 квітня 2017 року.

Як вважають фахівці, фактично це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.

Що важливо розуміти, 7 років тому у РФ мали намір розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж".

Раніше багато фахівців озвучували припущення, що "Орєшнік" — це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.

У чому полягає важливий нюанс

Редакція видання Defense Express дійшла висновку, що технологічно сама ракета є ще старішою, адже 2017-й — це рік виготовлення конкретної деталі.

Цілком ймовірно, проєктувати ракету почали ще на початку 2010-х років, або й раніше.

Зрештою те, що у РФ у 2017 році система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США ще й цією розробкою, а не лише ракетами для "Іскандера”, — наголосили фахівці. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності.