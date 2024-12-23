"Орєшніка" не існує. Що з'ясувалося після дослідження уламків ракети

Стали відомі перші результати дослідження уламків російської балістичної ракети середньої діяльності “Орєшнік”. Як виявилося, вона не є новою, з нового у цій ракеті — лише її назва.
Головні тези:
- Дослідження уламків ракети «Орєшнік» показало, що ця розробка існує щонайменше 6-7 років.
- Експерти вважають, що «Орєшнік» може бути лише перейменованою версією вже відомої ракети РС-26.
“Орєшнік” виявився вигадкою Путіна
Балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор називає "Орєшніком", існує вже принаймні 6-7 років.
Це підтверджує знімок, на якому видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" — 12 квітня 2017 року.
Як вважають фахівці, фактично це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.
Що важливо розуміти, 7 років тому у РФ мали намір розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж".
Раніше багато фахівців озвучували припущення, що "Орєшнік" — це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.
У чому полягає важливий нюанс
Редакція видання Defense Express дійшла висновку, що технологічно сама ракета є ще старішою, адже 2017-й — це рік виготовлення конкретної деталі.
Цілком ймовірно, проєктувати ракету почали ще на початку 2010-х років, або й раніше.
Як уже згадувалося раніше, 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності.
Тоді ж диктатор Путін почав стверджувати, це була новітня російська розробка під назвою "Орєшнік".
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