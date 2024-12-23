"Орешника" не существует. Что выяснилось после исследования обломков ракеты

Стали известны первые результаты исследования обломков российской баллистической ракеты средней деятельности "Орешник". Как оказалось, она не является новой разработкой, из нового в этой ракете — только ее название.

"Орешник" оказался выдумкой Путина

Баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор называет "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет.

Это подтверждает снимок, на котором видны серийный номер и дата производства одной из деталей "Орешника" — 12 апреля 2017 года.

Как считают специалисты, фактически это означает, что именно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

Что важно понимать, 7 лет назад в РФ намеревались начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж".

Ранее многие специалисты озвучивали предположение, что "Орешник" — это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

В чем заключается важный нюанс

Редакция издания Defense Express пришла к выводу, что технологически сама ракета еще старше, ведь 2017-й — это год изготовления конкретной детали.

По всей вероятности, проектировать ракету начали еще в начале 2010-х годов, или даже раньше.

В конце концов, то, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, еще раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США еще и этой разработкой, а не только ракетами для "Искандера", — отметили специалисты. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 21 ноября Россия впервые ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности.