"Орешника" не существует. Что выяснилось после исследования обломков ракеты

Стали известны первые результаты исследования обломков российской баллистической ракеты средней деятельности "Орешник". Как оказалось, она не является новой разработкой, из нового в этой ракете — только ее название.
Главные тезисы
- Исследование обломков ракеты "Орешник" показало, что эта разработка существует не менее 6-7 лет.
Эксперты считают, что "Орешник" может быть только переименованной версией уже известной ракеты РС-26.
"Орешник" оказался выдумкой Путина
Баллистическая ракета средней дальности, которую российский диктатор называет "Орешником", существует уже по крайней мере 6-7 лет.
Это подтверждает снимок, на котором видны серийный номер и дата производства одной из деталей "Орешника" — 12 апреля 2017 года.
Как считают специалисты, фактически это означает, что именно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.
Что важно понимать, 7 лет назад в РФ намеревались начать серийное производство ракеты РС-26 "Рубеж".
Ранее многие специалисты озвучивали предположение, что "Орешник" — это просто новое название уже известной ракеты РС-26.
В чем заключается важный нюанс
Редакция издания Defense Express пришла к выводу, что технологически сама ракета еще старше, ведь 2017-й — это год изготовления конкретной детали.
По всей вероятности, проектировать ракету начали еще в начале 2010-х годов, или даже раньше.
Как уже упоминалось ранее, 21 ноября Россия впервые ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности.
Тогда же диктатор Путин начал утверждать, что это была новейшая российская разработка под названием "Орешник".
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