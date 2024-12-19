Зеленский резко отреагировал на бред Путина относительно дуэли "Орешником"

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря предложил Западу идею "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник". На это циничное предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский резко отреагировал на бред Путина

Зеленский заявил, что слова Путин еще раз доказывают, с какими отморозками воюет Украина.

Об этом он говорил на пресс-конференции.

Путин сказал, что технологическая дуэль. Говорит, что мы ударим куда-нибудь по Киеву "Орешником", а они пусть поставят ПВО и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки. Владимир Зеленский Президент Украины

О новых угрозах Путина ударить "Орешником"

Что касается баллистической ракеты средней дальности "Орешник", Путин продолжает настаивать, что это вроде бы современная российская разработка.

Все, что делается, опирается на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед, — прокомментировал российский диктатор тезис о том, что "Орешник" является модернизацией советских ракет. Поделиться

Он также попытался опровергнуть, что "Орешник" можно легко сбить на начальной траектории полета. Но предположил, что это можно проверить, если американцы решат поставить в Украину системы THAAD (противоракетный комплекс для заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Здесь Путин еще и намекнул на "наших ребят", которые с украинской территории якобы передают ценную информацию.

Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые мечтают, чтобы вместе с нами избавить страну от режима, — цинично добавил он.

Путин допустил, что "Орешник" могут сбивать системы Aegis, стоящие в двух позиционных районах Румынии и Польши. Но усомнился в возможности поразить комплекс на земле, поскольку "разведение блоков начинается через несколько секунд (после запуска — ред.) и все, поезд ушел".