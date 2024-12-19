Зеленский резко отреагировал на бред Путина относительно дуэли "Орешником"

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря предложил Западу идею "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник". На это циничное предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Зеленский осудил предложение Путина о дуэли ракеты “Орешник” и западной ПВО в Киеве.
- Путин продолжает настаивать на разработке “Орешника” как современной российской ракеты, отвергая его происхождение от советских технологий.
- Путин сомневается в возможности сбить “Орешник” на начальной траектории полета и предлагает западным экспертам провести “высокотехнологичную дуэль XXI века” для проверки.
Зеленский резко отреагировал на бред Путина
Зеленский заявил, что слова Путин еще раз доказывают, с какими отморозками воюет Украина.
Об этом он говорил на пресс-конференции.
О новых угрозах Путина ударить "Орешником"
Что касается баллистической ракеты средней дальности "Орешник", Путин продолжает настаивать, что это вроде бы современная российская разработка.
Он также попытался опровергнуть, что "Орешник" можно легко сбить на начальной траектории полета. Но предположил, что это можно проверить, если американцы решат поставить в Украину системы THAAD (противоракетный комплекс для заатмосферного перехвата ракет средней дальности).
Здесь Путин еще и намекнул на "наших ребят", которые с украинской территории якобы передают ценную информацию.
Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые мечтают, чтобы вместе с нами избавить страну от режима, — цинично добавил он.
Путин допустил, что "Орешник" могут сбивать системы Aegis, стоящие в двух позиционных районах Румынии и Польши. Но усомнился в возможности поразить комплекс на земле, поскольку "разведение блоков начинается через несколько секунд (после запуска — ред.) и все, поезд ушел".
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