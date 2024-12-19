Зеленский резко отреагировал на бред Путина относительно дуэли "Орешником"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский резко отреагировал на бред Путина относительно дуэли "Орешником"

Владимир Зеленский
Зеленский
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Нелегитимный президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря предложил Западу идею "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник". На это циничное предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Зеленский осудил предложение Путина о дуэли ракеты “Орешник” и западной ПВО в Киеве.
  • Путин продолжает настаивать на разработке “Орешника” как современной российской ракеты, отвергая его происхождение от советских технологий.
  • Путин сомневается в возможности сбить “Орешник” на начальной траектории полета и предлагает западным экспертам провести “высокотехнологичную дуэль XXI века” для проверки.

Зеленский резко отреагировал на бред Путина

Зеленский заявил, что слова Путин еще раз доказывают, с какими отморозками воюет Украина.

Об этом он говорил на пресс-конференции.

Путин сказал, что технологическая дуэль. Говорит, что мы ударим куда-нибудь по Киеву "Орешником", а они пусть поставят ПВО и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

О новых угрозах Путина ударить "Орешником"

Что касается баллистической ракеты средней дальности "Орешник", Путин продолжает настаивать, что это вроде бы современная российская разработка.

Все, что делается, опирается на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед, — прокомментировал российский диктатор тезис о том, что "Орешник" является модернизацией советских ракет.

Он также попытался опровергнуть, что "Орешник" можно легко сбить на начальной траектории полета. Но предположил, что это можно проверить, если американцы решат поставить в Украину системы THAAD (противоракетный комплекс для заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Здесь Путин еще и намекнул на "наших ребят", которые с украинской территории якобы передают ценную информацию.

Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые мечтают, чтобы вместе с нами избавить страну от режима, — цинично добавил он.

Путин допустил, что "Орешник" могут сбивать системы Aegis, стоящие в двух позиционных районах Румынии и Польши. Но усомнился в возможности поразить комплекс на земле, поскольку "разведение блоков начинается через несколько секунд (после запуска — ред.) и все, поезд ушел".

Но если западные эксперты так считают, пусть предложат нам и США провести некую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда свои силы ПВО и ПРО. Мы к такому эксперименту готовы, — цинично сказал диктатор.

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