Путин провел ежегодную конференцию о своих "итогах года" — о чем говорил диктатор

19 декабря российский диктатор России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, соединенную с прямой линией. В своих выступлениях он в очередной раз угрожал "Орешником", уверял в готовности к переговорам, а войну против Украины назвал "движухой".

Главные заявления российского диктатора Путина на конференции

Путин назвал войну против Украины "движухой"

Путин охарактеризовал войну как "движуху", заявив, что в спокойные времена России становится "скучно". Он пообещал вытеснить ВСУ из Курской области, назвав бои "серьезными", но ушел от конкретики относительно сроков.

Вы знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит в висках, и секунды, и шары, к сожалению и пули сейчас свистят, так нам страшно. "Ужас, ужас!" − подчеркнул российский лидер. Поделиться

Диктатор снова оправдывал агрессию, заявляя о якобы поддержке войны в Украине среди населения.

Россия "готова к переговорам", но обвиняет Запад

Российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам, назвав войну "искусством компромисса". Он напомнил о переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года, утверждая, что Киев был готов к договоренностям, но отказался под давлением Запада.

Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противоположная сторона отказалась от переговоров, а мы всегда готовы к переговорам. А результатом переговоров всегда компромиссы, — заявил Путин. Поделиться

Путин заявил о "стабильности" в экономике РФ

Путин утверждал, что экономика России якобы растет, прогнозируя 3,9-4% роста в 2025 году, низкую безработицу и стабильное потребление мяса.

В то же время, при обсуждении налогов он не смог произнести фразу "возросшие налоги".

Тем временем россияне явно недовольны экономической ситуацией в России. Это можно увидеть по вопросам на пресс-конференции.

Путин снова угрожал "Орешнику"

Путин похвалил российскую ракету "Орешник", назвав ее "столь совершенной", что даже современные западные системы ПВО не способны ее перехватить.

Он предложил Западу разместить системы ПВО в Киеве для проведения высокотехнологичной дуэли.

Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"

Президент РФ заявил о готовности к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, если тот изъявит желание. Путин также подчеркнул, что с Трампом есть "о чем поговорить".

Что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал больше 4 лет. И... я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого, — заявил диктатор. Поделиться

Путин пожаловался на подрыв генерала Кириллова

Путин также прокомментировал подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.