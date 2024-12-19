Путин провел ежегодную конференцию о своих "итогах года" — о чем говорил диктатор

19 декабря российский диктатор России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, соединенную с прямой линией. В своих выступлениях он в очередной раз угрожал "Орешником", уверял в готовности к переговорам, а войну против Украины назвал "движухой".
Главные тезисы
- Путин назвал войну в Украине "движухой", подтверждая свою агрессивную политику.
- Россия готова к переговорам, однако обвиняет Запад в непринятии компромиссов.
- В то же время экономика РФ испытывает трудности, что отражается на недовольстве населения.
- Диктатор РФ также выразил готовность к встрече с Трампом.
Главные заявления российского диктатора Путина на конференции
Путин назвал войну против Украины "движухой"
Путин охарактеризовал войну как "движуху", заявив, что в спокойные времена России становится "скучно". Он пообещал вытеснить ВСУ из Курской области, назвав бои "серьезными", но ушел от конкретики относительно сроков.
Диктатор снова оправдывал агрессию, заявляя о якобы поддержке войны в Украине среди населения.
Россия "готова к переговорам", но обвиняет Запад
Российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам, назвав войну "искусством компромисса". Он напомнил о переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года, утверждая, что Киев был готов к договоренностям, но отказался под давлением Запада.
Путин заявил о "стабильности" в экономике РФ
Путин утверждал, что экономика России якобы растет, прогнозируя 3,9-4% роста в 2025 году, низкую безработицу и стабильное потребление мяса.
В то же время, при обсуждении налогов он не смог произнести фразу "возросшие налоги".
Тем временем россияне явно недовольны экономической ситуацией в России. Это можно увидеть по вопросам на пресс-конференции.
Путин снова угрожал "Орешнику"
Путин похвалил российскую ракету "Орешник", назвав ее "столь совершенной", что даже современные западные системы ПВО не способны ее перехватить.
Он предложил Западу разместить системы ПВО в Киеве для проведения высокотехнологичной дуэли.
Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"
Президент РФ заявил о готовности к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом, если тот изъявит желание. Путин также подчеркнул, что с Трампом есть "о чем поговорить".
Путин пожаловался на подрыв генерала Кириллова
Путин также прокомментировал подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Путин назвал инцидент "террористическим актом", утверждая, что он мог привести к многочисленным жертвам среди российских граждан. В своем заявлении он также упомянул, что, по его словам, Украина ранее "совершала подобные теракты против граждан России".
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