Путін провів щорічну конференцію про свої "підсумки року" — про що говорив диктатор

19 грудня російський диктатор Росії Володимир Путін провів щорічну пресконференцію, поєднану з прямою лінією. У своїх виступах він вкотре погрожував “Орєшніоком", запевняв у готовності до перемовин, а війну проти України назвав “двіжухою”.
Головні тези:
- Путін назвав війну в Україні “двіжухою”, підтверджуючи свою агресивну політику.
- Росія “готова до переговорів”, проте звинувачує Захід у неприйнятті компромісів.
- Водночас економіка РФ зазнає труднощів, що відображається на незадоволенні населення.
- Диктатор РФ також висловив готовність до зустрічі з Трампом.
Головні заяви російського диктатора Путіна на конференції
Путін назвав війну проти України “двіжухою”
Путін охарактеризував війну як “двіжуху”, заявивши, що у спокійні часи Росії стає “нудно”. Він пообіцяв витіснити ЗСУ з Курської області, назвавши бої “серйозними”, але уникнув конкретики щодо строків.
Диктатор знову виправдовував агресію, заявляючи про нібито підтримку війни в Україні серед населення.
Росія “готова до переговорів”, але звинувачує Захід
Російський лідер заявив, що Москва готова до переговорів, назвавши війну «мистецтвом компромісу». Він пригадав перемовини у Стамбулі в квітні 2022 року, стверджуючи, що Київ був готовий до домовленостей, але відмовився під тиском Заходу.
Путін заявив про “стабільність” в економіці РФ
Путін стверджував, що економіка Росії нібито зростає, прогнозуючи 3,9-4% росту у 2025 році, низьке безробіття та стабільне споживання м’яса.
Водночас під час обговорення податків він не зміг вимовити фразу “возрослі налогі”.
Тим часом росіяни явно незадоволені економічною ситуацією в Росії. Це можна побачити з питань на пресконференції.
Путін знову погрожував "Орєшніком"
Путін похвалив російську ракету «Орєшнік», назвавши її “настільки досконалою”, що навіть сучасні західні системи ППО не здатні її перехопити.
Він запропонував Заходу розташувати системи ППО у Києві для проведення “високотехнологічної дуелі”.
Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом у "будь-який час"
Президент РФ заявив про готовність до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, якщо той висловить бажання. Путін також наголосив, що з Трампом є “про що поговорити”.
Путін пожалівся на підрив генерала Кириллова
Путін також прокоментував підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова.
Путін назвав інцидент "терористичним актом", стверджуючи, що він міг призвести до численних жертв серед російських громадян. У своїй заяві він також згадав, що, за його словами, Україна раніше “вчиняла подібні теракти проти громадян Росії”.
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