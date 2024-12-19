Путін провів щорічну конференцію про свої "підсумки року" — про що говорив диктатор

19 грудня російський диктатор Росії Володимир Путін провів щорічну пресконференцію, поєднану з прямою лінією. У своїх виступах він вкотре погрожував “Орєшніоком", запевняв у готовності до перемовин, а війну проти України назвав “двіжухою”.

Головні заяви російського диктатора Путіна на конференції

Путін назвав війну проти України “двіжухою”

Путін охарактеризував війну як “двіжуху”, заявивши, що у спокійні часи Росії стає “нудно”. Він пообіцяв витіснити ЗСУ з Курської області, назвавши бої “серйозними”, але уникнув конкретики щодо строків.

Ви знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно − нам нудно. Застій! Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у скронях, і секунди, і кулі, на жаль і кулі зараз свистять, так нам страшно.“Жах, жах!” − наголосив російський лідер. Поширити

Диктатор знову виправдовував агресію, заявляючи про нібито підтримку війни в Україні серед населення.

Росія “готова до переговорів”, але звинувачує Захід

Російський лідер заявив, що Москва готова до переговорів, назвавши війну «мистецтвом компромісу». Він пригадав перемовини у Стамбулі в квітні 2022 року, стверджуючи, що Київ був готовий до домовленостей, але відмовився під тиском Заходу.

Ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна сторона відмовилась від переговорів, а ми завжди готові до переговорів. А результатом переговорів завжди є компроміси, - заявив Путін. Поширити

Путін заявив про “стабільність” в економіці РФ

Путін стверджував, що економіка Росії нібито зростає, прогнозуючи 3,9-4% росту у 2025 році, низьке безробіття та стабільне споживання м’яса.

Водночас під час обговорення податків він не зміг вимовити фразу “возрослі налогі”.

Тим часом росіяни явно незадоволені економічною ситуацією в Росії. Це можна побачити з питань на пресконференції.

Путін знову погрожував "Орєшніком"

Путін похвалив російську ракету «Орєшнік», назвавши її “настільки досконалою”, що навіть сучасні західні системи ППО не здатні її перехопити.

Він запропонував Заходу розташувати системи ППО у Києві для проведення “високотехнологічної дуелі”.

Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом у "будь-який час"

Президент РФ заявив про готовність до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, якщо той висловить бажання. Путін також наголосив, що з Трампом є “про що поговорити”.

Що я можу запропонувати новообраному президенту Трампу, коли ми з ним зустрінемося? Ну, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося, тому що він про це нічого не говорить. Я з ним взагалі не розмовляв понад 4 роки. І... я готовий до цього, звісно, у будь-який час. І готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього, — заявив диктатор. Поширити

Путін пожалівся на підрив генерала Кириллова

Путін також прокоментував підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова.