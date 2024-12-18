Ядерні погрози Путіна нас не лякають — міністр оборони Британії Гілі

Ядерна риторика, що лунає з Кремля, не має лякати західних лідерів, отже підтримка України триватиме. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом до Києва 18 грудня.
Головні тези:
- Ядерна риторика Путіна не лякає західних лідерів.
- Заява міністра оборони Британії є відповіддю на спроби Путіна нав’язати свої правила гри за допомогою ядерних погроз.
- Важливим є спільний план зміцнення України, який передбачає її підтримку та координацію з іншими країнами.
Захід не лякають ядерні погрози Путіна — Гілі
На запитання про намагання російського лідера Володимира Путіна нав’язати західному світу власні правила гри завдяки ядерним погрозам Гілі заявив:
Він додав, що метою його візиту до Києва було обговорити з міністром оборони України Рустемом Умєровим спільний план щодо зміцнення України.
Йдеться про зміцнення «не лише зараз, у битві, яку ви наразі ведете, але й протягом 2025 року та на майбутнє», пояснив британський міністр.
Це також спосіб заявити Путіну, що ми будемо підтримувати Україну і працюватимемо над координацією діяльності інших країн, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Він висловив переконання, що Путін «не переможе, скільки б це не тривало».
Росія постійно лякає Захід ядерним ударом
Російські ЗМІ з лютого 2022 року понад 5500 разів згадували про можливість застосування РФ ядерної зброї.
Очільник Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що попри ядерні погрози з боку Москви на тлі агресивної війни, яку Росія веде проти України, НАТО вважає безвідповідальним вступати у гру риторик та водночас продовжує вживати заходів ядерного стримування.
Крім того, за його словами, Альянс спостерігає «за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ», і з погляду цієї реальності НАТО не бачить ознак підготовки до «іншої ядерної політики Росії».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-