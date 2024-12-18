Ядерні погрози Путіна нас не лякають — міністр оборони Британії Гілі
Категорія
Світ
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Ядерні погрози Путіна нас не лякають — міністр оборони Британії Гілі

Гілі
Джерело:  Укрінформ

Ядерна риторика, що лунає з Кремля, не має лякати західних лідерів, отже підтримка України триватиме. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом до Києва 18 грудня.

Головні тези:

  • Ядерна риторика Путіна не лякає західних лідерів.
  • Заява міністра оборони Британії є відповіддю на спроби Путіна нав’язати свої правила гри за допомогою ядерних погроз.
  • Важливим є спільний план зміцнення України, який передбачає її підтримку та координацію з іншими країнами.

Захід не лякають ядерні погрози Путіна — Гілі

На запитання про намагання російського лідера Володимира Путіна нав’язати західному світу власні правила гри завдяки ядерним погрозам Гілі заявив:

По-перше, нас не повинна лякати риторика Путіна чи будь-які його дії з ескалації. І вона нас не лякає.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

Він додав, що метою його візиту до Києва було обговорити з міністром оборони України Рустемом Умєровим спільний план щодо зміцнення України.

Йдеться про зміцнення «не лише зараз, у битві, яку ви наразі ведете, але й протягом 2025 року та на майбутнє», пояснив британський міністр.

Це також спосіб заявити Путіну, що ми будемо підтримувати Україну і працюватимемо над координацією діяльності інших країн, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Він висловив переконання, що Путін «не переможе, скільки б це не тривало».

Треба робити Україну сильнішою і чинити тиск на Путіна. Це наш імператив, який вимагає від нас спільної роботи протягом наступних тижнів та місяців.

Росія постійно лякає Захід ядерним ударом

Російські ЗМІ з лютого 2022 року понад 5500 разів згадували про можливість застосування РФ ядерної зброї.

Очільник Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що попри ядерні погрози з боку Москви на тлі агресивної війни, яку Росія веде проти України, НАТО вважає безвідповідальним вступати у гру риторик та водночас продовжує вживати заходів ядерного стримування.

Крім того, за його словами, Альянс спостерігає «за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ», і з погляду цієї реальності НАТО не бачить ознак підготовки до «іншої ядерної політики Росії».

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