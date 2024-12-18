Ядерные угрозы Путина нас не пугают — министр обороны Британии Гили

Ядерная риторика, звучащая из Кремля, не должна пугать западных лидеров, так что поддержка Украины будет продолжаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев 18 декабря.
Главные тезисы
- Поддержка Украины и координация действий с другими странами важны для обеспечения безопасности в регионе.
- Западные страны не пугаются ядерных угроз Путина, остается акцент на укреплении Украины и сдерживании России.
- Необходимость совместной работы Запада для поддержания безопасности и стабильности в регионе на фоне напряженной ситуации и ядерных угроз.
Запад не пугают ядерные угрозы Путина — Гили
На вопрос о попытках российского лидера Владимира Путина навязать западному миру собственные правила игры благодаря ядерным угрозам Гили заявил:
Он добавил, что целью его визита в Киев было обсудить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совместный план по укреплению Украины.
Речь идет об укреплении «не только сейчас, в битве, которую вы ведете, но и в течение 2025 года и на будущее», пояснил британский министр.
Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Он выразил убеждение, что Путин «не победит, сколько бы это ни продолжалось».
Россия постоянно пугает Запад ядерным ударом
Российские СМИ с февраля 2022 г. более 5500 раз упоминали о возможности применения РФ ядерного оружия.
Глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что, несмотря на ядерные угрозы со стороны Москвы на фоне агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, НАТО считает безответственным вступать в игру риторик и в то же время продолжает принимать меры ядерного сдерживания.
Кроме того, по его словам, Альянс наблюдает "за происходящим в реальности и, в частности, за ядерной доктриной РФ", и с точки зрения этой реальности НАТО не видит признаков подготовки к "другой ядерной политике России".
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