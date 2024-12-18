Ядерные угрозы Путина нас не пугают — министр обороны Британии Гили

Ядерная риторика, звучащая из Кремля, не должна пугать западных лидеров, так что поддержка Украины будет продолжаться. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев 18 декабря.

Запад не пугают ядерные угрозы Путина — Гили

На вопрос о попытках российского лидера Владимира Путина навязать западному миру собственные правила игры благодаря ядерным угрозам Гили заявил:

Во-первых, нас не должна пугать риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации. И она нас не пугает. Джон Гилли Министр обороны Британии

Он добавил, что целью его визита в Киев было обсудить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совместный план по укреплению Украины.

Речь идет об укреплении «не только сейчас, в битве, которую вы ведете, но и в течение 2025 года и на будущее», пояснил британский министр.

Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Он выразил убеждение, что Путин «не победит, сколько бы это ни продолжалось».

Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина. Это наш императив, требующий от нас совместной работы в течение следующих недель и месяцев. Поделиться

Россия постоянно пугает Запад ядерным ударом

Российские СМИ с февраля 2022 г. более 5500 раз упоминали о возможности применения РФ ядерного оружия.

Глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что, несмотря на ядерные угрозы со стороны Москвы на фоне агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, НАТО считает безответственным вступать в игру риторик и в то же время продолжает принимать меры ядерного сдерживания.

Кроме того, по его словам, Альянс наблюдает "за происходящим в реальности и, в частности, за ядерной доктриной РФ", и с точки зрения этой реальности НАТО не видит признаков подготовки к "другой ядерной политике России".