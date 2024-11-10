Украина его вдохновила. Министр обороны Британии раскрыл решение своего сына

Как откровенно признался журналистам глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили, его сын Алекс решил присоединиться к британскому войску, поскольку вдохновился отвагой украинского народа.
Главные тезисы
- Сын министра обороны Британии решил присоединиться к армии, увидев мужество украинцев на поле боя.
- Гили заявил, именно решение сына помогло ему лучше понять украинские семьи.
- Глава Минобороны Британии неоднократно приезжал с визитами в Украину.
Украинский народ вдохновляет все больше иностранцев
Джон Гили рассказал, что впервые о своем желании служить в армии его сын неожиданно для всех заявил вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.
Кроме того, британский министр уточнил, что сейчас его сын является пехотинцом в армейском резерве — он до сих пор мотивирован встать на защиту своей родины в любой момент.
Гили подчеркнул, что сын помог ему лучше понять украинцев
По словам министра обороны, только после того, как его сын ушел в армию, он лучше начал понимать семьи, где есть военнослужащие, которые могут погибнуть во время несения службы в зонах конфликта.
Нельзя не упомянуть о том, что весной 2024 года Джон Гили был с визитом в Украине.
Это было еще до победы лейбористов на британских выборах.
Также глава Минобороны Британии отправился в Киев менее чем через два дня после своего назначения в июле.
Что важно понимать, он проукраинский политик и никогда это не скрывал.
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