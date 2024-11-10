Украина его вдохновила. Министр обороны Британии раскрыл решение своего сына

Украинский народ вдохновляет все больше иностранцев

Джон Гили рассказал, что впервые о своем желании служить в армии его сын неожиданно для всех заявил вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.

Когда Путин ввел войска в феврале 2022 года, на следующий день мы вместе обедали, и он (Алекс. — ред.) сказал мне: "Папа, будь я украинцем, я бы сегодня пошел служить". И очень скоро после этого он пришел ко мне и матери и сказал: "Я хочу в армию. Я хочу быть резервистом". Джон Гилли Глава Минобороны Великобритании

Кроме того, британский министр уточнил, что сейчас его сын является пехотинцом в армейском резерве — он до сих пор мотивирован встать на защиту своей родины в любой момент.

Это немного старомодно, но он будет говорить о короле и стране. Это признание того, что в нашей стране и в том, что мы отстаиваем, есть нечто фундаментально важное, что он хочет помочь защитить, — отметил Джон Гили. Поделиться

Гили подчеркнул, что сын помог ему лучше понять украинцев

По словам министра обороны, только после того, как его сын ушел в армию, он лучше начал понимать семьи, где есть военнослужащие, которые могут погибнуть во время несения службы в зонах конфликта.

Нельзя не упомянуть о том, что весной 2024 года Джон Гили был с визитом в Украине.

Это было еще до победы лейбористов на британских выборах.

Также глава Минобороны Британии отправился в Киев менее чем через два дня после своего назначения в июле.