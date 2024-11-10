Україна його надихнула. Міністр оборони Британії розкрив рішення свого сина
Категорія
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Дата публікації

Україна його надихнула. Міністр оборони Британії розкрив рішення свого сина

Гілі
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Джерело:  The Telegraph

Як відверто зізнався журналістам очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі, його син Алекс вирішив долучитись до британського війська, оскільки надихнувся відвагою українського народу, який уже багато років стримує країну-агресорку.

Головні тези:

  • Син міністра оборони Британії вирішив приєднатись до армії, коли побачив мужність українців на полі бою.
  • Гілі заявив, що саме це рішення допомогло йому краще зрозуміти українські родини.
  • Глава Міноборони Британії неодноразово приїздив з візитами до України.

Український народ надихає дедалі більше іноземців

Джон Гілі розповів, що вперше про своє бажання служити в армії його син неочікувано для всіх заявив незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Коли Путін ввів війська в лютому 2022 року, наступного дня ми разом обідали, і він (Алекс. — ред.) сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов служити". І дуже скоро після цього він прийшов до мене та матері й сказав: "Я хочу піти в армію. Я хочу бути резервістом.

Джон Гілі

Джон Гілі

Глава Міноборони Великої Британії

Окрім того, британський міністр уточнив, що наразі його син є піхотинцем в армійському резерві — він досі вмотивований стати на захист своєї батьківщини у будь-який момент.

Це трохи старомодно, але він буде говорити про короля і країну. Це визнання того, що в нашій країні та в тому, що ми відстоюємо, є щось фундаментально важливе, що він хоче допомогти захистити, — зазначив Джон Гілі.

Гілі наголосив, що син допоміг йому краще зрозуміти українців

За словами міністра оборони, лише після того, як його син пішов в армію, він краще почав розуміти родини, де є військовослужбовці, які можуть загинути під час несення служби в зонах конфлікту.

Не можна також не згадати про те, що навесні 2024 року Джон Гілі був із візитом в Україні.

Це було ще до перемоги лейбористів на виборах у Британії.

Також глава Міноборони Британії вирушив до Києва менш як за два дні після свого призначення в липні.

Що важливо розуміти, він є проукраїнським політиком і ніколи це не приховував.

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