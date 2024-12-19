Зеленський різко відреагував на маячню Путіна щодо дуелі "Орєшніком"
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський різко відреагував на маячню Путіна щодо дуелі "Орєшніком"

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час пресконференції 19 грудня запропонував Заходу ідею "дуелі" з балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". На цю цинічну пропозицію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський різко засудив пропозицію Путіна про дуель ракетою РФ “Орєшнік” з західною ППО у Києві.
  • Путін продовжує наполягати на розробці “Орєшніка” як сучасної російської ракети, не визнаючи її походження від радянських технологій.
  • Зеленський вважає слова Путіна щодо “дуелі” цинічними.

Зеленський різко відреагував на маячню Путіна

Зеленський заявив, що слова Путін ще раз доводять, з якими “відморозками” воює Україна.

Про це він говорив на пресконференції.

Путін сказав, що технологічна дуель. Каже, що ми вдаримо кудись по Києву "Орєшніком", а вони нехай поставлять ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Про нові погрози Путіна вдарити "Орєшніком"

Що стосується балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", Путін продовжує наполягати, що це нібито сучасна російська розробка.

Усе, що робиться, спирається на якісь колишні досягнення, а потім люди роблять крок уперед, — прокоментував російський диктатор тезу про те, що "Орешник" є модернізацією радянських ракет.

Він також спробував спростувати те, що "Орєшнік" можна легко збити на початковій траєкторії польоту. Але припустив, що це можна перевірити, якщо американці вирішать поставити в Україну системи THAAD (протиракетний комплекс для заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності).

Тут Путін ще й натякнув на "наших хлопців", які з української території нібито передають цінну інформацію.

Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії, нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які мріють, щоб разом із нами позбавити країну від ... режиму, — цинічно додав він.

Путін допустив, що "Орєшнік" можуть збивати системи Aegis, які стоять у двох позиційних районах Румунії та Польщі. Але засумнівався в можливості вразити комплекс на землі, оскільки "розведення блоків починається через кілька секунд (після запуску — ред.) і все, поїзд пішов".

Але якщо західні експерти так вважають, нехай запропонують нам і США провести якусь високотехнологічну дуель XXI століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди свої сили ППО і ПРО. А ми завдамо удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, — цинічно сказав диктатор.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія може вдруге атакувати Україну ракетою "Орєшнік" — що відомо
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи дійсно прототип "Орєшніка" розробляли в Україні. Експерт розкрив неочікувані факти
Орєшнік
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін провів щорічну конференцію про свої "підсумки року" — про що говорив диктатор
Путін провів щорічну конференцію про свої "підсумки року" — про що говорив диктатор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?