Зеленський різко відреагував на маячню Путіна щодо дуелі "Орєшніком"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час пресконференції 19 грудня запропонував Заходу ідею "дуелі" з балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". На цю цинічну пропозицію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зеленський різко відреагував на маячню Путіна

Зеленський заявив, що слова Путін ще раз доводять, з якими “відморозками” воює Україна.

Про це він говорив на пресконференції.

Путін сказав, що технологічна дуель. Каже, що ми вдаримо кудись по Києву "Орєшніком", а вони нехай поставлять ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки. Володимир Зеленський Президент України

Про нові погрози Путіна вдарити "Орєшніком"

Що стосується балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", Путін продовжує наполягати, що це нібито сучасна російська розробка.

Усе, що робиться, спирається на якісь колишні досягнення, а потім люди роблять крок уперед, — прокоментував російський диктатор тезу про те, що "Орешник" є модернізацією радянських ракет. Поширити

Він також спробував спростувати те, що "Орєшнік" можна легко збити на початковій траєкторії польоту. Але припустив, що це можна перевірити, якщо американці вирішать поставити в Україну системи THAAD (протиракетний комплекс для заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності).

Тут Путін ще й натякнув на "наших хлопців", які з української території нібито передають цінну інформацію.

Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії, нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які мріють, щоб разом із нами позбавити країну від ... режиму, — цинічно додав він.

Путін допустив, що "Орєшнік" можуть збивати системи Aegis, які стоять у двох позиційних районах Румунії та Польщі. Але засумнівався в можливості вразити комплекс на землі, оскільки "розведення блоків починається через кілька секунд (після запуску — ред.) і все, поїзд пішов".