Нейтральна Швейцарія ухвалила жорстке рішення проти РФ

Влада Швейцарії офіційно вирішила приєднатися до 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки Росії, а також до заходів проти її поплічниці Білорусі.
Головні тези:
- 15-й пакет санкцій ЄС спрямований на протидію обходу санкцій Росією.
- Брюссель також ввів санкції проти осіб, відповідальних за обстріл дитячої лікарні у Києві.
Швейцарія завдає санкційного удару по РФ
23 грудня офіційно стало відомо, що Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.
Окрім того, наголошується, що на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.
Офіційний Берн прийняв індивідуальні фінансові санкції, які Євросоюз ввів проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні.
Що важливо розуміти 15-й пакет санкцій проти Росії
16 грудня офіційний Брюссель підтримав 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії.
Варто зазначити, що туди потрапили чиновники із КНДР та китайські постачальники комплектів для дронів.
Головна мета цього пакету — протидія обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот російського диктатора Володимира Путіна. Також Брюссель намагається ослабити російський військово-промисловий комплекс.
Загалом цього разу під санкційний удар потрапили 54 людини та 30 організацій.
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