Нейтральна Швейцарія ухвалила жорстке рішення проти РФ

Влада Швейцарії офіційно вирішила приєднатися до 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки Росії, а також до заходів проти її поплічниці Білорусі.

Швейцарія завдає санкційного удару по РФ

23 грудня офіційно стало відомо, що Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

Офіційний Берн прийняв індивідуальні фінансові санкції, які Євросоюз ввів проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні.

Що важливо розуміти 15-й пакет санкцій проти Росії

16 грудня офіційний Брюссель підтримав 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії.

Варто зазначити, що туди потрапили чиновники із КНДР та китайські постачальники комплектів для дронів.

Головна мета цього пакету — протидія обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот російського диктатора Володимира Путіна. Також Брюссель намагається ослабити російський військово-промисловий комплекс.

Загалом цього разу під санкційний удар потрапили 54 людини та 30 організацій.