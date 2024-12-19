США та Британія наклали санкції на високопосадовців Грузії за розгін протестів

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти двох грузинських посадовців за причетність до репресій проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників. Британія ввела санкції проти 5 грузинських чиновників.

США наклали санкції на двох грузинських топчиновників

Про це повідомили Міністерство фінансів і Державний департамент США.

Під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.

Санкції запровадили відповідно до Акта Магнітського, який передбачає обмеження за порушення прав людини.

Міністерство внутрішніх справ Грузії відповідальне за жорстокі та насильницькі репресії проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників, зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року. Поширити

Там також оголосили про додаткові візові обмеження для грузинських громадян та членів їхніх сімей, зокрема співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також місцевих посадовців.

Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них — урядовці і депутати.

Британія оголосила про санкції проти грузинських можновладців

Велика Британія оголосила про санкції проти п'яти грузинських високопосадовців, відповідальних за насильницькі напади на журналістів та мирних протестувальників.

Про це повідомила пресслужба британського уряду 19 грудня.

Під нові санкції Британії потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та його заступник Александр Дарахвелідзе, керівник департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі, глава департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі та його заступник Мілері Лагазаурі. Поширити

Їм забороняється вʼїзд до Британії, а всі їхні активи в цій країні будуть заморожені, уточнює британське Міністерство закордонних справ.

Наші сьогоднішні дії свідчать про те, що Велика Британія підтримує народ Грузії і розгляне всі можливості для притягнення винних до відповідальності, — прокоментував глава МЗС Британії Девід Леммі.

У британському уряді уточнюють, що нові санкційні заходи були скоординовані зі США. Хоча Державний департамент зазвичай не розкриває імен людей, на які накладає візові санкції, ймовірно, пʼятьом згаданим посадовцям також заборонений вʼїзд до Штатів.