Британія розширила санкції проти тіньового флоту РФ

Уряд Великої Британії розширив перелік суден тіньового флоту РФ, на які поширюватимуться санкції за протизаконні спроби обійти введені Заходом обмеження на перевезення та продаж російської нафти.

Що відомо про розширення Британією санкцій проти тіньового флоту РФ

Зазначається, що санкції було введено проти 20 суден, які намагались обійти обмеження на продаж російської нафти.

Оскільки доходи від продажу нафти Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла та електрики, зазнаючи постійних ракетних атак з боку Росії, -зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Поширити

Він зазначив, що введення цих санкцій посилить тиск на і без того підірвану військову економіку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Танкер тіньового флоту РФ

До числа суден, що потрапили під санкції, входять Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожне з яких цього року перевезло понад 4 мільйони барелів російської нафти.

Санкції обмежують або забороняють їхнє пересування і доступ до деяких британських портів.

Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, що перевозять російські енергоносії, включно з 93 нафтовими танкерами, більше, ніж будь-яка інша країна.

Західні країни запровадили санкції проти широкого кола суден, які використовуються Москвою для обходу обмежень на експорт російської нафти та інших вантажів. Судна в тіньовому флоті не регулюються і не страхуються традиційними західними постачальниками.

Яку небезпеку становлять судна тіньового флоту РФ

За результатами саміту лідерів JEF, що пройшов у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовились протистояти використанню Росією тіньового флоту для перевезення власної нафти в обхід санкцій.

Зазначається, що використання Росією тіньового флоту для продажу власної нафти в обхід західних санкцій створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.

Зокрема, у Керченській протоці затонули два російських танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Під час сильного шторму хвилі пробили корпуси суден.

Як повідомляють росЗМІ, один із танкерів отримав настільки серйозні пошкодження, що його практично розрізало навпіл.